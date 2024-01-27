أزمة الهجرة غير الشرعية تهدد تكساس.. والولاية تدخل في صدام حاد مع بايدن

أصبحت مدينة صغيرة في تكساس بؤرة الجدل الدائر حول الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث منعت الولاية الوصول الفيدرالي إلى متنزه في إيجل باس منذ أن قضت المحكمة العليا يوم الإثنين بأن العملاء الفيدراليين يمكنهم قطع الأسلاك الشائكة التي تهدف إلى ردع المهاجرين عن عبور الحدود.

وأعلنت المحكمة العليا أن العملاء الفيدراليين يمكنهم قطع الأسلاك الشائكة التي قامت تكساس بتركيبها على الحدود، ووقع الحكام الجمهوريون رسالة تدعم تكساس و"حقها الدستوري في الدفاع عن النفس".

يوم الجمعة، كان الرئيس جو بايدن يضغط على الكونجرس لتبني اتفاق مجلس الشيوخ من الحزبين لربط إجراءات إنفاذ الحدود بالمساعدات الخارجية لأوكرانيا، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

تفاصيل حكم المحكمة العليا بشأن تكساس

وفي حكم صدر بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 يوم الإثنين 22 يناير الجاري، انحازت المحكمة إلى بايدن، حيث حكمت المحكمة بأن العملاء الفيدراليين يمكنهم إزالة الأسلاك الشائكة بعد أن قدم الرئيس استئنافًا طارئًا في بداية الشهر.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أنجيلو فرنانديز هيرنانديز في بيان: "إن الأعمال المثيرة السياسية في تكساس، مثل وضع الأسلاك الشائكة بالقرب من الحدود، تجعل من الصعب والأكثر خطورة على أفراد الخطوط الأمامية القيام بعملهم".

وجاء الاستئناف بعد أيام من وقوف محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة إلى جانب ولاية تكساس، بمنع العملاء الفيدراليين من قطع حواجز الأسلاك ما لم تكن حالة طارئة، مثل أن يكون الشخص "يغرق أو يعاني من الإجهاد الحراري"، وفقًا لتقارير سابقة من "يو إس إيه توداي".

ورغم حكم المحكمة العليا، قال الحاكم جريج أبوت إن الأمر "لم ينته بعد".

الحكام الجمهوريون يتحدون قرار المحكمة بشأن تكساس

فيما أصدرت جمعية الحكام الجمهوريين أمس الاول الخميس رسالة موقعة من 25 حاكمًا جمهوريًا يدعمون تكساس.

وجاء في الرسالة: "إننا نتضامن مع زميلنا الحاكم، جريج أبوت، وولاية تكساس في استخدام كل أداة واستراتيجية، بما في ذلك الأسوار الشائكة، لتأمين الحدود".

على الرغم من أن الرسالة أعربت عن دعم هذه الحجة، إلا أنه لم يكن هناك سوى القليل من التفاصيل حول الدعم الذي يتجاوز التضامن.

ونشر بعض الموقعين على منصة "إكس"، دعمًا لأبوت أيضًا، متذكرين في السابق إرسال قوات الحرس الوطني من ولايتهم للمساعدة في مراقبة الحدود، على الرغم من عدم التزام أي منهم بموارد إضافية في ضوء المعارك الأخيرة.

أين تقع شيلبي بارك؟

يقع شيلبي بارك في إيجل باس، وهي مدينة في ولاية تكساس على الحدود مع بيدراس نيجراس، كواويلا، المكسيك، وتقع في مركز النزاع بين أبوت والحكومة الفيدرالية.

وفقًا لمدينة إيجل باس، تبلغ مساحة شيلبي بارك 47 فدانًا من الحدائق على ضفاف نهر ريو غراندي.

ماذا يحدث في شيلبي بارك وما هى عملية لونستار؟

منعت الولاية الوصول الفيدرالي إلى شيلبي بارك، وفقًا لتقارير "يوإس إيه توداي".

ونشرت الإدارة العسكرية في تكساس صورًا على منصة "إكس"، لجنود يقومون بتركيب المزيد من الأسلاك الشائكة في الحديقة.

وكجزء من عملية لون ستار، وهي مبادرة أبوت لأمن الحدود بقيمة 11 مليار دولار، نفذت تكساس عدة إجراءات لمنع المهاجرين من دخول الولاية، بما في ذلك إنشاء الأسلاك الشائكة، ووضع عوامات مياه كبيرة في ريو غراندي وبناء أجزاء من جدار حدود الولاية.

عندما تراجع بايدن عن سياسات الهجرة المتشددة من عهد دونالد ترامب، أطلق أبوت العملية في عام 2021 لمحاولة السيطرة بشكل أكبر على الحدود الجنوبية، وفقًا لصحيفة Corpus Christi Caller Times، وهي جزء من شبكة "يوإس توداي".

وبعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات، تتنازع الولاية الآن مع الحكومة الفيدرالية حول ما إذا كان بإمكانها وضع أسلاك شائكة على امتداد 29 ميلًا من نهر ريو غراندي، والتي أودت بالفعل بحياة الأطفال والبالغين الذين يعبرون النهر، بحسب "يوإس توداي".

وفي وقت سابق من الشهر، أعلنت الولاية أيضًا أنها نقلت أكثر من 100 ألف مهاجر بالحافلات إلى مدن الملاذ في ولايات مختلفة في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2022.

يجب أن يعرف بايدن أفضل من بدء معركة مع تكساس

في إطار هذه الأزمة قالت صحيفة "تليجراف" إن سياسات الهجرة الكارثية التي انتهجها الرئيس جو بايدن تركت الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مفتوحة على مصراعيها، لكن تكساس تستعيد السيطرة.

وذكرت الصحيفة، أن "هناك أزمة دستورية في الولايات المتحدة، وتصادف أن مركز المعركة يقع في ولاية تكساس، التي استخدمت السلطة الدستورية إلى أقصى حد وتتصرف فعليًا حسب الضرورة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود أمريكا الجنوبية".

وأكد دون هوفينز، المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية تكساس العام الماضي، في تصريح لـ "تليجراف"، يجب أن يعرف بايدن أفضل من بدء معركة مع تكساس"، أن الأحداث التي ستشهدها الأسابيع والأشهر المقبلة ستعيد تشكيل سلطة الولايات في مواجهة الحكومة الفيدرالية.

وقال "إن الهجرة غير الشرعية، التي تمثل دائما مشكلة اجتماعية واقتصادية، تقترب من نقطة الأزمة في الولايات المتحدة. في الشهر الماضي فقط، تم التعامل مع رقم قياسي تاريخي بلغ 300 ألف مهاجر غير شرعي، من المكسيك التي تشترك مع الولايات المتحدة في حدود يبلغ طولها 1981 كيلوا مترًا"، مردفًا:"أنه غزو، موازي لما يحدث في أجزاء من أوروبا".