الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

5 إجراءات مؤقتة أقرتها "العدل الدولية" ضد الاحتلال فى غزة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أكدت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، في أول قرار لها بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى، ومع ذلك لم تقرر وقف إطلاق النار، في وقت أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر البشرية في غزة.

وكان من بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا في دعوتها، الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردًا على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر.

وفرضت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، على إسرائيل 5 إجراءات مؤقتة وفقًا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية"، تمثلت  في الآتي: 

  • تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
  • اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورًا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.
  • اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
  • تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
  • معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
txt

جنوب إفريقيا: قرار "العدل الدولية" منعطف مهم فى البحث عن العدالة للشعب الفلسطينى

ورفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة في ديسمبر، قائلة إن الهجوم المدمر، الذي أودى بحياة 25900 شخص، يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية التي تقودها الدولة الصهيونية ويشكل انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، الموقعة في عام 1948 كرد عالمي على محرقة الإبادة الجماعية.

ومن المرجح أن يستغرق الحكم الكامل سنوات، ونظرت المحكمة العليا اليوم فقط، في طلب جنوب إفريقيا باتخاذ إجراءات طارئة لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.

محكمة العدل الدولية دعوى الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا إسرائيل خمس إجراءات مؤقتة

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل.. نكشف شرط الأهلى للتعاقد مع محمد أبوجبل لخلافة الشناوى

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء قضية الإبادة الجماعية

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة