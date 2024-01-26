جنوب إفريقيا: قرار "العدل الدولية" منعطف مهم فى البحث عن العدالة للشعب الفلسطينى

رحَّبت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل.

وأشارت ناليدي باندور، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية، هو انتصارٌ حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

ونوهت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، بأن قرار "العدل الدولية"، يجبر الأجهزة الأممية والدولية؛ لاتخاذ ما ينبغي من إجراءات لحماية حياة الفلسطينيين.