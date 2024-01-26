الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": سكان رام الله ينظمون وقفة شكر لجنوب إفريقيا

سكان رام الله ينظمون
سكان رام الله ينظمون وقفة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن كل الشعب الفلسطيني، ينتظر قرار محكمة العدل الدولية، بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت "السلامين" إلى أن بعد القرار سيكون هناك مؤتمر صحفي يجمع بين وفد دولة فلسطين، والفريق الخاص بدولة جنوب أفريقيا، بمحكمة العدل الدولية.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني، برام الله، نظم وقفة شكر وتضامن لجنوب إفريقيا بالتزامن مع قرار محكمة العدل الدولية.

من جانبه، أكد بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، أن سكان رفح الفلسطينية، بنتظرون بفارغ الصبر قرار محكمة العدل، بل ورونها الأمل في إنتهاء المعاناة والعدوان على مدينتهم.

مراسلة القاهرة الاخبارية رام الله سكان رام الله ولاء السلامين الشعب الفلسطيني

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