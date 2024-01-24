الرئيس السيسى: لم يكن لدينا خيار سوى مواجهة الإرهاب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ72، إن الدولة خسرت 450 مليار دولار في أحداث 2011، مشيرًا إلى أن الإرهاب كلف الدولة 120 مليار دولار.

وأضاف "السيسي" أننا لم يكن لنا خيار آخر في مواجهة الأرهاب، مؤكدًا أن ذلك تسبب في استقرار الدول، وهذا تحقق بالتضحيات وسقوط الشهداء من الشرطة والمجتمع.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الشهداء هو ثمن كبير في استقرار وأمن مصر، مضيفًا أن مواجهة الإرهاب كلفت مصر الكثير من الموارد، سواء مالية أو بشرية.