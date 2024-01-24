الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: لم يكن لدينا خيار سوى مواجهة الإرهاب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ72، إن الدولة خسرت 450 مليار دولار في أحداث 2011، مشيرًا إلى أن الإرهاب كلف الدولة 120 مليار دولار.

وأضاف "السيسي" أننا لم يكن لنا خيار آخر في مواجهة الأرهاب، مؤكدًا أن ذلك تسبب في استقرار الدول، وهذا تحقق بالتضحيات وسقوط الشهداء من الشرطة والمجتمع.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الشهداء هو ثمن كبير في استقرار وأمن مصر، مضيفًا أن مواجهة الإرهاب كلفت مصر الكثير من الموارد، سواء مالية أو بشرية.

السيسي الإرهاب الشرطة مواجهة الإرهاب مصر

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: كل تطور فى مصر "تأمين من مخاطر المستقبل"

الشهاوى لـ"الشاهد": لا بد من تدريس التصوف فى المدارس والجامعات

الشهاوى: مصطفى محمود تعامل مع "النفرى" من الخارج ولم يصل للجوهر وتضايق من رأيى

"الشهاوى" لـ"الشاهد": صلاح عبدالصبور لديه قصائد فى التصوف

"الشهاوى" لـ"الشاهد": محمد بن عبدالجبار النفرى من أعلام التصوف الإسلامى

"الشهاوى" لـ"الشاهد": الإعلام قدَّم أن "أدونيس" اكتشف "النفرى"

أحمد الشهاوى لـ"الشاهد": التطرف ازداد مع إلغاء الموالد

الشهاوى لـ"الشاهد": أهل الذكر والتصوف لا يريدون منصبًا أو مالًا ولا يتسارعون على السلطة

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

4 مصابين جراء سقوط لوحة إعلانية بجوار سنترال المريوطية (صور)

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟