الشهاوى: مصطفى محمود تعامل مع "النفرى" من الخارج ولم يصل للجوهر وتضايق من رأيى

أكد الشاعر أحمد الشهاوي، أن مصطفى محمود تعامل مع "النفري" من الخارج ولم يصل للجوهر الداخلي، والذي يعتبر مؤسس التصوف في العالم الإسلامي.

قال الشاعر أحمد الشهاوي، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنني جلست مع الطبيب مصطفى محمود فهو ليس دكتور لأنه لم يكن معه دكتوراة، ومعي الكاتب يوسف زيدان، حيث حدثني عن "النفري".

وأردف "الشهاوي"، أنني قلت للطبيب مصطفى محمود، أنني قرأت كتابك "رأيت الله"، وقلت له أنك تعاملت مع "النفري" من الخارج ولم تدخل في لغته ولا روحه، مشيرًا إلى أنه تضايق من رأي ولكنني لم أغيره.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.