الشهاوى لـ"الشاهد": لا أظن أن قرية مصرية لا يوجد بها مقام أو مولد

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إنني لا أظن أن هناك قرية مصرية لا يوجد بها مقام أو مولد، حيث إن قريتي التي ترعرت فيها كانت تضم الطريقتين الشاذلية والرفاعية، حيث كان الأمر يترجح بينهما.

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن في الوقت الحالي لم يجد طرق لا شاذلية ولا رفاعية، فمن الجيد أن تعود هذه الطرق لإحداث التوازن في المجتمع.

وتابع: “انتشر الإخوان والسلفيون بعد تراجع هذه الطرق في القرى المصرية، حيث إن ذلك ساهم في انتشار الأفكار المتطرفة”.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.