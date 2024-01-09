أسماء وعناوين 397 مسجدًا بمبادرة "حصن طفلك بالقرأن الكريم" في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن وزارة الأوقاف تطلق مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" من خلال 397 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من 27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر.

من جانبه، قال الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، إن مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" يقوم فيها أئمة المساجد بشرح معاني المفردات ومقاصد السور مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة من خلال كتاب (البيان على المنتخب) الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة.

أسماء وعناوين المساجد

وفيما يلي يرصد موقع "الدستور" اسم المسجد وعنوانه اسم الإدارة المكلف بالنشاط:

1. عبد الرحمن البيلي ـ بيلا بيلا الشيخ/ مصطفى محمد مصطفى عبد الله

2. أبو فرحات ـ بيلا بيلا الشيخ/ أحمد محمد السيد عبد الرحمن

3. الحمراء الكبير ـ بها بيلا الشيخ/ بهجت كمال علي حسن

4. سراج الدين ـ الجرايدة بيلا الشيخ/ سليمان إبراهيم الدسوقي سليمان

5. الكبير ـ إبشان بيلا الشيخ/ عباس محمد مصطفى عبد الله

6. أم هلالية الصغرى ـ بها بيلا الشيخ/ عبد المنعم حسين عبد الحي

7. مجاهد ـ خاطر بيلا الشيخ/ بسام عبد الواحد عبد الحليم

8. المعداوي ـ بيلا بيلا الشيخ/ ثروت نبيه جميل قاسم

9. غزال ـ بها بيلا الشيخ/ عادل علي عطية خضر

10. البنابوة الكبير ـ بها بيلا الشيخ/ نادر مختار السيد

11. الترزي الكبير ـ بها بيلا الشيخ/ فتحي عبد الفتاح الشربيني الشربيني السيد

12. كفر العجمي الجديد ـ بها بيلا الشيخ/ محمد إبراهيم محمد عبد الرازق

13. السلام ـ بيلا بيلا الشيخ/ محمد عبد الفتاح أبو المكارم عبد العال

14. نصف ثان إ بشان ـ بها بيلا الشيخ/ عبد المحسن عبد الجليل حامد ترك

15. الأرنب ـ بها بيلا الشيخ/ علي عنتر محمد الحمادي

16. فيصل ـ عزبة فودة سلطان بيلا الشيخ/ هاني محمد غريب أحمد

17. كفر العجمي الكبير ـ بها بيلا الشيخ/ هاني السيد السيد منولي

18. المزعمط ـ بها بيلا الشيخ/ إبراهيم عيسى عبد الله

19. أحمد عبد النبي ـ بيلا بيلا الشيخ/ إبراهيم محمد السيد الشحات

20. المراسى بأبو دنيا مطوبس قبلي الشيخ/ أحمد برهامى محمد برهامى

21. الكبير بمطوبس مطوبس قبلي الشيخ/ أحمد سعد سليم

22. أبو بكر الصديق شاهين مطوبس قبلي الشيخ/ عمر عباس السيد

23. الغربى بالسعاده مطوبس قبلي الشيخ/ محمد عبدا لغنى دياب

24. جيل القرأن بمطوبس مطوبس قبلي الشيخ/ يوسف أبو السعود الشال

25. الجديد بالروضه مطوبس قبلي الشيخ/ غريب إبراهيم غريب

26. الكبيربالقنى مطوبس قبلي الشيخ/ احمد ابو الفتوح الاشعل

27. الرحمن الملح مطوبس قبلي الشيخ/ محمود سعد نبيه سعدالدين

28. الشاعربها مطوبس قبلي الشيخ/ أحمد سالم سليمان مصطفى

29. أبو عوض ق ش مطوبس قبلي الشيخ/ مسعد محمد عجوة

30. الرحمة بالندايرة مطوبس قبلي الشيخ/ نبيل محمود ابو شحاته

31. الدوايده بها مطوبس قبلي الشيخ/ حسن السيد البنا

32. المنشية القبلية ق غ مطوبس قبلي الشيخ/ محمد مصطفى درويش

33. سيدى جابرمنية المرشد مطوبس قبلي الشيخ/ محمد عبدالفتاح الدويحى

34. السوق منية المرشد مطوبس قبلي الشيخ/ محمد عبدالله الحريري

35. سعد زغلول إبيانه مطوبس قبلي الشيخ/ صفوان سعيد ابو احمد

36. الهدايه منيه المرشد مطوبس قبلي الشيخ/ محمد زغلول باشا

37. الهدايه مطوبس مطوبس قبلي الشيخ/ نبيل محمد حجازي

38. سراج بها مطوبس قبلي الشيخ/ عبدالله برهامى محمد برهامى

39. سيدى محمد المرشدى مطوبس قبلي الشيخ/ سعيد محمد بركات

40. المعهد الدينى بفوه فــــوه الشيخ/ متولى فتحى السيد مكى

41. أبوشعرة بفوه فــــوه الشيخ/ نصر عبدالحميد على خضر

42. شعبان بفوه فــــوه الشيخ/ محمد أحمد محمد خلف

43. القنائى بفوه فــــوه الشيخ/ محمد حسن محمد يونس

44. أبو النجاه بفوه فــــوه الشيخ/ محمد أمين حامد محرم

45. الكبير بعربان فــــوه الشيخ/ محمد عوض محمد حسانين

46. الروضة غزبة الروضة فــــوه الشيخ/ محمد سلامه محمد إبراهيم

47. الكبير بالسالمية فــــوه الشيخ/ أحمد صلاح على عوده

48. الغفران بالسالمية فــــوه الشيخ/ الحبشى إبراهيم الحبشى قاسم

49. سيدى معروف بسنديون فــــوه الشيخ/ محمود محمد إبراهيم أبوسليمان

50. النشيف بسنديون فــــوه الشيخ/ إبراهيم مصطفى عبدالجواد الصعيدى

51. الرحمة (النور) بفوه فــــوه الشيخ/ محمد السيد حسن عنيصر

52. أبوطبل بشمشيرة فــــوه الشيخ/ راضي الشناوى محمد الشناوى

53. الفار بأبو دراز فــــوه الشيخ/ محمد محمد متولى اللقانى

54. كوم السعداء بكوم السعداء فــــوه الشيخ/ محمد عبدالحميد حسين عودات

55. خطاب بمنية الأشراف فــــوه الشيخ/ أحمد إبراهيم رمضان حجاج

56. الكبير بقبريط فــــوه الشيخ/ حامد فوزى محمد سلامه

57. الرحمة عزبة المائة فــــوه الشيخ/ محمود عبد الهادى إبراهيم مرعى

58. الكورانية بفوه فــــوه الشيخ/ سعيد صابر محمد شعبان

59. عبدالعال/ دسوق دسوق قبلى الشيخ/ محمد السيد حنفى

60. الحرمين/ محلة دياى دسوق قبلى الشيخ/ فتح الله عبدالمنعم غنام

61. المدينة المنورة/ دسوق دسوق قبلى الشيخ/ محمد محمود العشرى

62. الكبير/كفرابراهيم دسوق قبلى الشيخ/ محمد فرج الجمل

63. البرهامى/ دسوق دسوق قبلى الشيخ/ بشير محمدى عبدالعزيز الفاضى

64. الشريف/ دسوق دسوق قبلى الشيخ/ ايمن ابراهيم عامر

65. التوبة الشرقى/كفرمجر دسوق قبلى الشيخ/ خالد جمال غريب

66. الخطباء/ محلة ابوعلى دسوق قبلى الشيخ/ مختار محمد قاسم

67. الكبير/ الكشلة دسوق قبلى الشيخ/ محمد فكيه سهيل

68. العمرى/ شباس الشهداء دسوق قبلى الشيخ/ ربيع محمد عمار

69. نايل/ سنهور دسوق قبلى الشيخ/ مسعد رمضان شرمنت

70. القبلى/ كفر مجر دسوق قبلى الشيخ/ ابراهيم عبد المؤمن مجر

71. ابوالعزايم/ محلة ابوعلى دسوق قبلى الشيخ/ سمير عبدالحليم حمودة

72. الجريدلى/ جماجمون دسوق قبلى الشيخ/ بشير مسعد ابوحشاد

73. الشرقى/ الصافية دسوق قبلى الشيخ/ حامد جمعه ابوشبانه

74. البرهامى/ دسوق دسوق قبلى الشيخ/ حاتم فوزى محمد البرى

75. المالحة/ شباس الشهداء دسوق قبلى الشيخ/ اشرف محمد مغازى الشورى

76. الهدى والنور/ محلة دياى دسوق قبلى الشيخ/ محمد عبده احمد الشرقاوى

77. دراز الغربى/ حلة دياى دسوق قبلى الشيخ/ محمد عبدالقادر محمد دراز

78. البشايرة/ محلة دياى دسوق قبلى الشيخ/ مختار جابر البرلسى

79. الفصيح/ سنهور المدينة دسوق قبلى الشيخ/ مسعد ابراهيم العايشه

80. الرحمن/ الصافية دسوق قبلى الشيخ/ احمد محمد عبد العزيز كديره

81. العمرى / دسوق دسوق قبلى الشيخ/ عبدالعزيز عبدالغنى على العريان

82. العمرى/محلة مالك دسوق قبلى الشيخ/ سمير محمد عبدالخالق الحوفى

83. ليمونه/ شباس الشهداء دسوق قبلى الشيخ/ ماهر ابراهيم فهمى ليمونه

84. العمرى/ شباس الشهداء دسوق قبلى الشيخ/ ربيع محمد عبد الرحمن عمار

85. القبلى/ جماجمون دسوق قبلى الشيخ/ على طه على مصطفى ابوالنضر

86. الرباطى/ شباس الشهداء دسوق قبلى الشيخ/ حافظ ابراهيم احمد المشد

87. الهجرة الحامول الحامول شرق الشيخ/ وائل فتح الله راشد محمد

88. حامول السعيد الحامول شرق الشيخ/ أحمد محمد راشد محمد

89. الحلافى الكبير الحامول شرق الشيخ/ حمادة رزق عبد اللطيف عفيفى

90. الرحمن زوبع الحامول شرق الشيخ/ محمد أنور عثمان أحمد

91. زوبع الكبير الحامول شرق الشيخ/ على محمود محمد المنسى

92. السحايت الكبير الحامول شرق الشيخ/ عبد الله عبد العزيز البدراوى عبد العزيز

93. المعز سوق الخضار الحامول شرق الشيخ/ السعيد السيد عبد الجواد الشربينى

94. عزبة جادو الحجر الحامول شرق الشيخ/ طلحة خطاب أحمد خطاب

95. تفتيش أبو سكين الحامول شرق الشيخ/ فتحى صلاح فتحى عثمان

96. الحلمية الجديد الحلمية الحامول شرق الشيخ/ أحمد السيد محمد حسين

97. 58 الخاشعة الكبير الحامول شرق الشيخ/ محمود السعيد السيد الشربينى

98. الرحمن ق40 الشراقوة الحامول شرق الشيخ/ أشرف عبد الله إبراهيم محمد

99. النور 2 الطرفاية الحامول شرق الشيخ/ حسن عبد الله إبراهيم محمد

100. التوحيد 58 الخاشعة الحامول شرق الشيخ/ محمود محمد محمد عطا

101. السلام أم الشعور الحامول شرق الشيخ/ جمال البيلى السيد محمد

102. عمر بن الخطاب المجاز الشرقى الحامول شرق الشيخ/ أسامة خالد مساعد عبد الحميد غزالة

103. عبد المطلب الكبير الحامول شرق الشيخ/ أحمد حجازى عبد الرؤف سيداحمد

104. الرحمة المجاز الشرقى الحامول شرق الشيخ/ أحمد عبد العزيز عبد الجليل عبد العزيز

105. قوتة الحامول شرق الشيخ/ وائل فتحى على حسين

106. أبو خليل بها الحامول شرق الشيخ/ صلاح عبد المجيد أحمد عبد المجيد

107. سيدي فتح-بلطيم بلطيم الشيخ/ هشام مغازي مغازي الدعدر

108. علي بن أبي طالب-تل الحدادين بلطيم الشيخ/ عصام عبداللطيف محمد احمد

109. الاخلاص-البرج بلطيم الشيخ/ محمد علي علي النيل

110. الاخلاص-الخاشعه بلطيم الشيخ/ اشرف شعبان السيد شمس

111. مهنا-العنابره بلطيم الشيخ/ محمد محمود عبد السلام سالم

112. عمر بن الخطاب-البنائين بلطيم الشيخ/ صالح السيد محمد حسين

113. السلام-اولاد القاضي بلطيم الشيخ/ احمد عبدالفتاح حسن عمر

114. محمد البكري-البكريه بلطيم الشيخ/ فاضل حميدو شحاته شوشه

115. الرحمه-زراعه 5 بلطيم الشيخ/ مصطفي عبد الحميد علي الحداد

116. الامل-مصيف بلطيم بلطيم الشيخ/ عبد اللطيف محمود بيومي يوسف

117. صلاح الدين-البنائين بلطيم الشيخ/ خالد عبد الفتاح عبدالعزيز البحيري

118. التوحيد-الزهراء بلطيم الشيخ/ ناصر فضل عبد الباري بدوي

119. 65 الخاشعه-بها بلطيم الشيخ/ عبد العزيز عبد الرؤف السباعي محمد

120. مصطفي شلبي-بلطيم بلطيم الشيخ/ علي حامد مصطفي المحلاوي

121. التوحيد-ق الصالحين بلطيم الشيخ/ محمد السيد ذكي العطار

122. ابو بكر الصديق-المرازقه بلطيم الشيخ/ أحمد حسيني أحمد عبد الغفار

123. الصفا-زراعه 9 بلطيم الشيخ/ عرفه فهمي علي بسيوني

124. سيدي عز الدين-اولاد سلامه بلطيم الشيخ/ خالد صلاح محرم حسن

125. نصر العرب – البرية الرياض شرق الشيخ/ احمد حلمى ابراهيم سليمان

126. العبودية – بها الرياض شرق الشيخ/ محمود محمد محمد العيسوى

127. الكبير- بكر الرياض شرق الشيخ/ عيد محمد محمد العيسوى

128. الكبير – الرصيف الرياض شرق الشيخ/ محمد سعد عبدالوهاب حسن

129. رجب سلامه – بحر بصيص الرياض شرق الشيخ/ قدرى محمد عبدالحميد محمد

130. الكبير – عصر الرياض شرق الشيخ/ محمود عبدالعزيز محمد رمضان

131. ق 56 – بها الرياض شرق الشيخ/ محمود نسيم عبدالعزيز عبدالوهاب

132. الكبير – الضبعة الرياض شرق الشيخ/ حسن حمدين حسن سيد احمد

133. الغنام – بحر بصيص الرياض شرق الشيخ/ هانى صبحى حسن محمود

134. حماد – الضبعة الرياض شرق الشيخ/ البيلي عبدالحليم قطب البيلي

135. 58 البحرية – بها الرياض شرق الشيخ/ حماده عبد الحميد عبد الحليم عبد الحميد

136. المرسي – المثلث الرياض شرق الشيخ/ محمد عبد الجابر محمد سليم

137. الخطابية – مخيزن الرياض شرق الشيخ/ وجيه عبدالعظيم فهيم خطاب

138. الكبير – الحصفة الرياض شرق الشيخ/ احمد محمد محمد عبد القادر

139. الكبير – فرج الكبرى الرياض شرق الشيخ/ ابراهيم محمد ابراهيم عبدالله

140. الشرقى – ابو مصطفى الرياض شرق الشيخ/ إكرامي منير حسين محمود

141. ق 50 – بها الرياض شرق الشيخ/ محمد مسعود ابوشعيشع شمس الدين

142. القديم – البرية الرياض شرق الشيخ/ ايمن حنفى السيد البسيونى

143. الكبير – الوزارية الجديدة الرياض شرق الشيخ/ عمرو مصطفى عبدالحميد عبدالخالق

144. الكبير/ آصف سيدى سالم شرق الشيخ/ محمد على عبد الحميد علي

145. الكبير / الشبكة سيدى سالم شرق الشيخ/ محمود بسيوني حامد محمد

146. الجديد/ نايف عماد سيدى سالم شرق الشيخ/ كامل كمال محمد عبد الواحد

147. الكبير /السنط سيدى سالم شرق الشيخ/ على محمد محمد احمد

148. مبروكة النمر/ كساب سيدى سالم شرق الشيخ/ محمد عبدالمولى عبدالحميد مشعل

149. حافظ / شالما سيدى سالم شرق الشيخ/ السيد محمد إبراهيم سلامة

150. أبو زعيمة / أبو زعيمة سيدى سالم شرق الشيخ/ محمد موسى حسن موسى

151. الكبير / العيسوية سيدى سالم شرق الشيخ/ إبراهيم كمال إبراهيم

152. الكبير / المنشية الجديدة سيدى سالم شرق الشيخ/ مندور هنداوي حسنين هنداوي

153. العيسوية / الاتحاد سيدى سالم شرق الشيخ/ عبد الدايم سلامة عبد الدايم



154. الوحدة / تيدا سيدى سالم شرق الشيخ/ جاب الله المعداوي جاب الله

155. اللبودي المنشاوي / أبو حطب سيدى سالم شرق الشيخ/ محمود عبداللطيف رزق محمد

156. التقوى / الزوايدة سيدى سالم شرق الشيخ/ خالد عبدالحليم إسماعيل عاشور

157. أبو خشبة / منشأة علي سيدى سالم شرق الشيخ/ يسري عبدالعاطي أحمد أبو العنين

158. السرايا / تيدا سيدى سالم شرق الشيخ/ محمود محمد توفيق مصطفي

159. العمال / التفتيش سيدى سالم شرق الشيخ/ محمد سعد فوزى محمد

160. الكبير / السيد البلاصي سيدى سالم شرق الشيخ/ تامر محمد رزق عبد الله

161. أبو العزايم / أبو العزايم سيدى سالم شرق الشيخ/ ابراهيم عايدى الشبراوى احمد

162. التوحيد / العيسوية سيدى سالم شرق الشيخ/ عماد الصادق عبده عطيه

163. الشهداء / دمرو سيدى سالم شرق الشيخ/ سعد حسن موسى بسيونى

164. الكبير / م عباس سيدى سالم شرق الشيخ/ السيد سعد السيد السيد

165. الكبير / النمر الشرقية سيدى سالم شرق الشيخ/ ابراهيم سالم عبد الحميد عبد المجيد

166. الشريف / ع يونس سيدى سالم شرق الشيخ/ سعد أبو اليزيد محمد شهاب

167. الكبير / كفر تيدا سيدى سالم شرق الشيخ/ مسعد شوقى عبد النبى محمد

168. جابر الجداوي / النمر الشرقية سيدى سالم شرق الشيخ/ شعبان محمد عيسى الجداوى

169. الكبير / الغنام سيدى سالم شرق الشيخ/ احمد عبدين زكى محمد

170. الكبير / عزبة 3 سيدى سالم شرق الشيخ/ حمادة عبد الرؤف محمد عشماوي

171. الكبير/ الصيادين سيدى سالم شرق الشيخ/ محمد السيد عبد الغني سرور

172. ع سيد أحمد إبراهيم سيدى سالم شرق الشيخ/ وجيه عبد المولى عبد الحميد بسيوني

173. التوحيد / الخوالد البلد سيدى سالم شرق الشيخ/ جمال فاروق علي قنديل

174. العمرى/شباس الملح دسوق بحرى الشيخ/ محمود عبد الله يوسف كريت

175. ابو سعده /الطراوى دسوق بحرى الشيخ/ عصام محمد ابو سعده

176. أبو النضر شتا/ابو مندور دسوق بحرى الشيخ/ فتحى صبري محمد جاويش

177. عباد الرحمن /النوايجه دسوق بحرى الشيخ/ رضا عبد المعطى عبد الجواد

178. الكبير ـ الشباسيه دسوق بحرى الشيخ/ احمد طلال على حافظ

179. عباد الرحمن / فرامون دسوق بحرى الشيخ/ جمال محمد القصاص

180. الرحمه / الشباسيه دسوق بحرى الشيخ/ محمد طلال حافظ رمضان

181. القرد يحي الشرقي/القرديحى دسوق بحرى الشيخ/ عبد الباسط محمود احمد احمد محمود

182. دحروج/ شباس الملح دسوق بحرى علاء نعيم محمد النجار

183. الدلاله/ بها دسوق بحرى الشيخ/ عبد الله عبد الماجد البوهى

184. الشهيد زايد/ المندوره دسوق بحرى الشيخ/ محمد ابراهيم محمد زايد

185. الكبير لاصيفر البلد دسوق بحرى الشيخ/ سعد محمد يوسف مطاوع

186. محمد مختار/بها دسوق بحرى الشيخ/ الحسن عبد الموجود المنسي

187. الكبير - البستاوى دسوق بحرى الشيخ/ محمد مصباح الشبراوى

188. الغربى – النوايجة دسوق بحرى الشيخ/ عبدالفتاح طلعت ندا

189. الغربى - البياض دسوق بحرى الشيخ/ على إبراهيم عبدالسلام أبو خليفه

190. النور – البياض دسوق بحرى الشيخ/ إبراهيم محمد كمال عركز

191. الكبير – البياض دسوق بحرى الشيخ/ خيرى سعد محمد جاويش

192. الكبير – البدالة دسوق بحرى الشيخ/ سعيد عبد العزيز القصاص

193. بندق – محلة مالك دسوق بحرى الشيخ/ محمد خليل السيد حمد

194. النور – البدالة دسوق بحرى الشيخ/ عبدالغنى محمد كمال أبو سعدة

195. عتمان الغربى - لاصيفر دسوق بحرى الشيخ/ سامى سيف عثمان

196. صبور الغربى – كفر السودان دسوق بحرى الشيخ/ أحمد دوشن محمد النجار

197. الشرقى – العجوزين دسوق بحرى الشيخ/ جلال عبدالرحمن جلال عامر

198. عزبة عدس - بها دسوق بحرى الشيخ/ على محمود أبو بريكة

199. القبلى – كفر السودان دسوق بحرى الشيخ/ معاذ محمود أبو بريكة

200. أبوبكر الصديق – شباس الملح دسوق بحرى الشيخ/ عبدالفتاح عبدالحليم الدخاخنى

201. أبو الثنا – محلة مالك دسوق بحرى الشيخ/ شكرى حسن حماد

202. المحيص – شباس الملح دسوق بحرى الشيخ/ عبدالعال محمد محمد عجيب

203. الغفران / شباس الملح دسوق بحرى الشيخ/ رزق رشاد أحمد مبارك

204. البرايشه/خليخ قبلى مطوبس بحرى الشيخ/ العربى عبدالباسط خيرالله

205. القديم /الزورات مطوبس بحرى الشيخ/ عبد الدايم السيد عبدالدايم

206. الجديد/البصراط مطوبس بحرى الشيخ/ محمد عبدالمجيد ابراهيم

207. السادة الشهاوية/برنبال مطوبس بحرى الشيخ/ محمد عزب حامد عزب

208. الجديد/ السخاينة مطوبس بحرى الشيخ/ مصطفى محمد ابوشبانة

209. الكبير/اليسرى مطوبس بحرى الشيخ/ محمد حامد محمد خاطر

210. الكبير/ الملاحة مطوبس بحرى الشيخ/ يوسف محمد يوسف الشيخ

211. المعالفة / بها مطوبس بحرى الشيخ/ احمد ابوزيد ابراهيم نصر

212. اصلاح السخاينة/ بها مطوبس بحرى الشيخ/ سمير حافظ العباسى

213. التقوى / الروس مطوبس بحرى الشيخ/ عبدالعزيز رزق الدناصورى

214. السلام / برنبال مطوبس بحرى الشيخ/ احمد احمد على سلطان

215. سيدى على الفوال/الهردة مطوبس بحرى الشيخ/ عبدالله احمد محمد حجازى

216. عبدالله / برنبال مطوبس بحرى الشيخ/ عمرو نبيه باهى غيضة

217. التقوى/ الجزيرة الخضراء مطوبس بحرى الشيخ/ فتحى دياب محمد دياب

218. العتيق /الجزيرة الخضراء مطوبس بحرى الشيخ/ محمود مصطفى شلبى

219. غرب تيره الكبير الحامول غرب الشيخ/ على صلاح على السواق

220. السلام ع السلاهيب الحامول غرب الشيخ/ نصر فتحي الششتاوى عبده

221. الرحمن9الغابات الحامول غرب الشيخ/ عمرو عزت محمد حربى

222. الخد الحامول غرب الشيخ/ محمد ابراهيم عبد الرازق

223. تل منصور الحامول غرب الشيخ/ ماهر احمد محمد مبروك

224. محمد الدسوقي الحامول غرب الشيخ/ السيد محمود يوسف سعد

225. العيادية الحامول غرب الشيخ/ طلعت عطية علام بريك

226. 52المنصور الحامول غرب الشيخ/ سعد حسن ابراهيم محمد

227. الروضة الابعادية الحامول غرب الشيخ/ غانم محمد غانم محمود

228. التوحيد الحامول غرب الشيخ/ الشحات فوزى قاسم القباني

229. السلام الحامول غرب الشيخ/ احمد مختار نبيه شاكر

230. 18الكبير الحامول غرب الشيخ/ محمد عبد السميع محمد

231. عزبة زين الحامول غرب الشيخ/ محمد عبد الحليم منصور

232. 12الكبير الحامول غرب الشيخ/ عبد الله على محمد بسيوني

233. 36الكبير الحامول غرب الشيخ/ محمد السيد عبد المحسن

234. الرحمة63الجدية الحامول غرب الشيخ/ صبحى محمد على حميدة

235. النور18 الحامول غرب الشيخ/ صالح حسن ابراهيم الألفي

236. 17الكبير الحامول غرب الشيخ/ عبد الفتاح عبد الفضيل احمد

237. عزبة القاضي الحامول غرب الشيخ/ شوقي عباس عباس القن

238. الهدى60المنصور الحامول غرب الشيخ/ تامر السيد شوشه

239. 17الصرف الحامول غرب الشيخ/ السيد محمد فخرالدين محمد

240. ايطاليا / ع خميس الحامول غرب الشيخ/ احمد مصطفى الوكيل

241. الرحمة / نشرت قلين الشيخ/ شتا السعيد محمد ابو الجلا جل

242. نور الإسلام / ع شاهين قلين الشيخ/ حمدى سليمان على الجيزاوى

243. الفتح / نشرت قلين الشيخ/ حسن محمد حسن بلتاجى

244. تفتيش الاوقاف-عزبة العشماوى قلين الشيخ/ محمد عزت محمود عطوه

245. الكبير-قلين المحطة قلين الشيخ/ فتحى رجب ابراهيم خليل

246. ابو عبية-البكاتوش قلين الشيخ/ سعيد محمد محمد الحداد

247. القبلى-البكاتوش قلين الشيخ/ عبد الر حمن منصورشلبى على الشلبى

248. زينب حمودة / صروة قلين الشيخ/ محمد عبد العزيز على ابراهيم شلبى

249. خيرت-قلين البلد قلين الشيخ/ محمود صابر البسيونى حمادة جاد الله

250. فتح الله عيسى-قلين البلد قلين الشيخ/ سعد إسماعيل على محمود بربوش

251. الغربى / قونة قلين الشيخ/ ابراهيم محمود قطب ربيع

252. البيومى / قونة قلين الشيخ/ ايهاب عبد الرحمن حامد سرور

253. الرحمة-قزمان قلين الشيخ/ احمد السباعى عبدالقادر السباعى

254. التقوى / صروة قلين الشيخ/ رامى عبد الحميد الطباخ

255. المقطم-بها قلين الشيخ/ عبد المنعم السعيد عبد المنعم حنفى

256. نور الإسلام / الحصة قلين الشيخ/ عمرو عطيه احمد عبد الستار

257. الكبير / الحصة قلين الشيخ/ مصطفى محمد السيد عمار

258. الرحمة شباس عمير قلين الشيخ/ زيد عبد الله على العسلى

259. عتمان-كفر عشوش قلين الشيخ/ محمد عبد الستار ابراهيم عامر

260. الايمان / عشوش قلين الشيخ/ على عبد النبى على الصيفى

261. أبو كنكة / شباس عمير قلين الشيخ/ احمد هاشم يوسف العتريس

262. جمال الدين-قلين قلين الشيخ/ حسن مصطفى حسن الزيات

263. الشهيد راجح-قلين البلد قلين الشيخ/ احمد ابراهيم محمد خطاب

264. البحرى / م الصغرى قلين الشيخ/ مصطفى فتحى ابراهيم عطية

265. التقوى-المنشلين قلين الشيخ/ عبدالرحمن احمد عبدالمجيد الحنبلى

266. الكبير سيدى سالم سيدى سالم غرب الشيخ/ طاهر محمد احمد القصاص

267. كحيلو سيدى سالم سيدى سالم غرب الشيخ/ محمد شتا يوسف سعد النجار

268. الحلاجين بها سيدى سالم غرب الشيخ/ ابراهيم محمد محمد الحلاج

269. الكبير ابو غنيمة سيدى سالم غرب الشيخ/ عز الرجال محمد عز الرجال ابو موسى

270. النور ابو غنيمة سيدى سالم غرب الشيخ/ سامى محمد يونس العتيقى

271. الكبير نصار سيدى سالم غرب الشيخ/ عزيز حامد عزيز الدين عبد الدايم

272. الكبير سد خميس سيدى سالم غرب الشيخ/ جمال يوسف سعد ابراهيم النجار

273. عشماوى بها سيدى سالم غرب الشيخ/ شعبان عبد الواحد محمد عشماوى

274. القديم ابو عوض سيدى سالم غرب الشيخ/ توفيق خير الدين خليفة خير الله

275. صلاح الدين القن سيدى سالم غرب الشيخ/ ابراهيم حسن على محمد

276. ابو متولى بها سيدى سالم غرب الشيخ/ طارق ابو السعد مصطفى هارون

277. على يوسف السيد منصور سيدى سالم غرب الشيخ/ وفا شحاته على مصطفى البربرى

278. على بن ابى طالب كوزو سيدى سالم غرب الشيخ/ عبد الفتاح محمد محمد مطاوع

279. النور عزبة خميس سيدى سالم غرب الشيخ/ عمر ربيع حسن الغالى البحيرى

280. يوسف الصديق الغنايمة سيدى سالم غرب الشيخ/ محمد محمد صلاح عبد العظيم

281. الاخلاص سد خميس سيدى سالم غرب الشيخ/ الشحات عادل محمد ابراهيم

282. منيرة الروضان صيفر سيدى سالم غرب الشيخ/ ابراهيم على احمد مطاوع

283. الجديد ابو غانم سيدى سالم غرب الشيخ/ عبد الله احمد محمد جاويش

284. التصافى بها سيدى سالم غرب الشيخ/ محمد شفيق رمضان ابو العنين

285. التقوى ابو شنب سيدى سالم غرب الشيخ/ العراقى صبرى ابو الفتوح ابو شنب

286. ابوالسعود الحنفى / الشخلوبة سيدى سالم غرب الشيخ/ ابراهيم ابراهيم مصطفى عطيه البربرى

287. عزيز عزبة عزيز سيدى سالم غرب الشيخ/ إبراهيم توفيق رزق ألمحص

288. عباد الرحمن الملاحة سيدى سالم غرب الشيخ/ ابراهيم سعد عبد الحى عبد الهادى

289. الكبير القصابى سيدى سالم غرب الشيخ/ محمد عبد الكريم محمد نشوان

290. الكبير البهنساوى سيدى سالم غرب الشيخ/ احمد اسماعيل احمد زويل

291. العتيقى البحرية بها سيدى سالم غرب الشيخ/ أسامة عبد المنصف عبد المجيد الغنام

292. حمد الغربية بها

سيدى سالم غرب الشيخ/ ايمن منضور محمد منضور حسن

293. الاخلاص / السيد منصور سيدى سالم غرب الشيخ/ بسام السعيد محمد مطاوع

294. السعيد بيومى صيفر سيدى سالم غرب الشيخ/ بهجت محمد خليفه ابو خوات

295. الرحيمى / ناحية عبده سالم سيدى سالم غرب الشيخ/ خالد السيد عطيه عبد الرحيم

296. الشهيد العقبة القصابى سيدى سالم غرب الشيخ/ رجب يوسف محمد عاشور طايل

297. الحاج حسن الزيات الزياتين القبلية سيدى سالم غرب الشيخ/ شريف فتحى حسن الزيات

298. ابو سرور بها سيدى سالم غرب الشيخ/ عادل عبد الفتاح على عوض

299. الجديد-التايه سيدى سالم غرب الشيخ/ عبد اللطيف بهى مرسى اللقانى

300. عبدالفتاح الفقى-داود الفقى سيدى سالم غرب الشيخ/ عبد الله على يحي داود

301. الرحمن ع حمد كفر الشيخ غرب الشيخ/ فيصل إبراهيم السيد الشربيني

302. الايمان حليس كفر الشيخ غرب الشيخ/ فتحي احمد فايد محمد الخيارى

303. احمد الطويل بها كفر الشيخ غرب الشيخ/ أسامة سعد سالم حسن الطويل

304. النور كفر دفرية كفر الشيخ غرب الشيخ/ زكى عاصي زكى عاصي

305. السنديونى اريمون كفر الشيخ غرب الشيخ/ محمد محمد عبد السميع ابراهيم

306. الرحمة كفر الشيخ كفر الشيخ غرب الشيخ/ عاطف محمد رجب محمد رسلان

307. سيدى مبارك كفر الشيخ كفر الشيخ غرب الشيخ/ رضا عبد الرحمن محمد شرف

308. الشهاوية بها كفر الشيخ غرب الشيخ/ مصطفى عبد العزيز محمود عفيفي

309. لبيب عطية ع لبيب كفر الشيخ غرب الشيخ/ أسامة باز عمر رجب باز

310. حميدة بها كفر الشيخ غرب الشيخ/ يوسف عبد الحليم عبد الواحد

311. الكبير ع الكوم كفر الشيخ غرب الشيخ/ احمد عبد المولى احمد الوكيل

312. الخامى شنو كفر الشيخ غرب الشيخ/ هيثم السيد عبدالستار الصعيدى

313. الكبير نويش كفر الشيخ غرب الشيخ/ محمد السعيد محمد عامر

314. بلال بن رباح المعلم ابراهيم كفر الشيخ غرب الشيخ/ عبده محمد عبدالعزيز محمد عبدالخالق

315. ابو حنا القديم بها كفر الشيخ غرب الشيخ/ عصام شفيق أحمد يوسف

316. فهمى العيسوى بها كفر الشيخ غرب الشيخ/ أحمد يوسف عبدالوارث محمد

317. ام المؤمنين كفر الشيخ كفر الشيخ غرب الشيخ/ محمود عبد اللطيف محمد عبد اللطيف

318. النصر كفر الشيخ كفر الشيخ غرب الشيخ/ محمد مصطفى محمد رضوان

319. عمر الشناوى شنو كفر الشيخ غرب الشيخ/ يوسف ابراهيم شلتح

320. الشامى اريمون كفر الشيخ غرب الشيخ/ يوسف رزق حسن زكرى

321. سيدى مصباح صندلا كفر الشيخ غرب الشيخ/ على محمد على حسن

322. السلام صندلا كفر الشيخ غرب الشيخ/ حامد محمد حامد مصباح احمد مصباح

323. الرحمن ع الشيخ كفر الشيخ غرب الشيخ/ محمد مصطفى محمود الغنام

324. النور كفر الشيخ كفر الشيخ غرب الشيخ/ اسامه عبد الرحمن محمد الشيخ

325. الكبير اريمون كفر الشيخ غرب الشيخ/ ايهاب محمد عبدالتواب محمد البطاط

326. النور بالحمراوى كفر الشيخ غرب الشيخ/ احمد بسيونى عبد ربة العكل

327. النصر ابو طبل كفر الشيخ غرب الشيخ/ حسين عثمان عثمان عبدالرسول

328. النور شنو كفر الشيخ غرب الشيخ/ مدحت محمد قطب علي البكاتوشى

329. ابو رماح كفر الشيخ غرب الشيخ/ زاهر غازى سيد أحمد خلف

330. الكبير ابو طبل كفر الشيخ غرب الشيخ/ صابر يوسف صابر جندى

331. الامل كفر الشيخ كفر الشيخ غرب الشيخ/ احمد محمد فاروق على محمود عيسى

332. الشرقي قراجة كفر الشيخ شرق الشيخ/ أحمد أبو الفتوح عامر إبراهيم

333. مسجد الغربي الخادمية كفر الشيخ شرق الشيخ/ أحمد بركات محمد بركات

334. الرحمة إدريجة كفر الشيخ شرق الشيخ/ أحمد محمد رشاد سيد أحمد

335. مسجد السعيد خليفة كفر الطايفة كفر الشيخ شرق الشيخ/ أحمد محمد مصطفى السماحي

336. عزبة بهجت كفر الشيخ شرق الشيخ/ أسامة عبد النبي موتة

337. عزبة الدسوقي عزب كفر الشيخ شرق الشيخ/ إسماعيل صبري إسماعيل علي سليمان

338. الفتح سيدي غازي كفر الشيخ شرق الشيخ/ أشرف إبراهيم الشوادفي أحمد

339. التقوى منشة الشرقية كفر الشيخ شرق الشيخ/ أشرف عبد المجيد عبد المجيد صقر

340. السلام إسحاقة كفر الشيخ شرق الشيخ/ جاسر محمد محمد العدوي

341. مسجد الوحدة مسير كفر الشيخ شرق الشيخ/ جمال قطب قريطنة

342. السلام كفر عسكر كفر الشيخ شرق الشيخ/ حامد محمود حامد محمد

343. مسجد سيدي نصر مسير كفر الشيخ شرق الشيخ/ حامد مصطفى عرابي

344. عامر مبروك أبو منيسي كفر الشيخ شرق الشيخ/ حسن عبد الخالق محمد عقيبي

345. مسجد الشهداء مسير كفر الشيخ شرق الشيخ/ حمادة ابراهيم كشكة

346. تاج الدين الجرم منية مسير كفر الشيخ شرق الشيخ/ ربيع عبد الرازق أحمد غازي

347. الشرقي دقلت كفر الشيخ شرق الشيخ/ رزق أحمد رزق حمودة

348. هشام الحداد سيدي غازي كفر الشيخ شرق الشيخ/ رضا محمد العزب إبراهيم

349. القديم القبلي متبول كفر الشيخ شرق الشيخ/ سامي أحمد إبراهيم الجرم

350. عزبة بكر كفر الشيخ شرق الشيخ/ السعيد عبد اللطيف محمد علام

351. الشرقي سلام كفر الشيخ شرق الشيخ/ السعيد محمد حسن أحمد

352. سيدي كامل مسير كفر الشيخ شرق الشيخ/ السيد عبد الله السيد يدك

353. الفتح الكبير المرابعين كفر الشيخ شرق الشيخ/ السيد علي السيد محمد

354. مسجد الصالحين مسير كفر الشيخ شرق الشيخ/ شمس الدين محمد شمس الدين موتة

355. مسجد الكبير الاتحاد كفر الشيخ شرق الشيخ/ صالح عبد الفتاح محمد صالح

356. المطافي سيدي غازي كفر الشيخ شرق الشيخ/ عبد العزيز يوسف عبد العزيز الشيخ علي

357. مسجد الوحدة إسحاقة كفر الشيخ شرق الشيخ/ عبد المنعم ماهر محمد البرعي

358. الكبير العونة كفر الشيخ شرق الشيخ/ علاء السيد الزاهي

359. إبراهيم سعيد متبول كفر الشيخ شرق الشيخ/ عنتر السيد السيد رزق

360. الكبير سيدي غازي كفر الشيخ شرق الشيخ/ عون كمال الشربيني

361. الكبير السرايا كفر الشيخ شرق الشيخ/ محمد أحمد السعيد عبد النبي

362. مسجد عزبة شحاتة أبو تمادة كفر الشيخ شرق الشيخ/ محمد أحمد حميدة أبو العنين

363. القديم الشمارقة كفر الشيخ شرق الشيخ/ محمد أحمد محمد حنيش

364. مسجد الشرقي الخادمية كفر الشيخ شرق الشيخ/ محمد أحمد ناصف السعيد

365. مسجد الغربي دقلت كفر الشيخ شرق الشيخ/ محمد السيد زكي السيد

366. الكبير قراجة كفر الشيخ شرق الشيخ/ محمد أنور محمد شرف

367. مسجد الكبير نصرة كفر الشيخ شرق الشيخ/ محمد سمير عبد الرحيم بسيوني

368. مسجد عثمان بن عفان سيدي نصر كفر الشيخ شرق الشيخ/ محمد شحاتة عبد الرحيم حسانين

369. عزبة الصنفاوي كفر الشيخ شرق الشيخ/ محمد صبحى عبد المجيد الديب

370. مسجد عمر بن عبد العزيز دقلت كفر الشيخ شرق الشيخ/ محمد عبد الله توفيق

371. مسجد سيدي درغام مسير كفر الشيخ شرق الشيخ/ محمد مصطفى بسطويسي عوف

372. الكبير بطيطة كفر الشيخ شرق الشيخ/ محمد مصطفى عبد الفتا ح مصطفى

373. السلام سيدي غازي كفر الشيخ شرق الشيخ/ مصطفى عبد الله عبد الحليم سعفان

374. الجديد الشمارقة كفر الشيخ شرق الشيخ/ وائل رمضان علي محمد

375. مسجد أبو السعود مسير كفر الشيخ شرق الشيخ/ وائل فتحي عرفات عبد اللطيف

376. مسجد الكبير دقميرة كفر الشيخ شرق الشيخ/ يوسف محمد عبد السلام عبد الحميد

377. الكبير عزبة خضره الرياض غرب الشيخ/ السيد رجب عبد الحي

378. محروس مدين عزبة خضرة الرياض غرب الشيخ/ عباس عبد العني عبد القادر صالح

379. الكبير المسايره العباسيه الرياض غرب الشيخ/ عادل عبد الستار عبد الدايم

380. الاستقامه الزقم ام سن الرياض غرب الشيخ/ ثروت سعيد علي حسن

381. الحاج يوسف كوبري الزاوية الرياض غرب الشيخ/ محمد جمعة مبروك عاشور

382. ابو شريف ام سن الرياض غرب الشيخ/ حمادة عامر طه أبو زيد

383. السلام النجارين الرياض غرب الشيخ/ جميل مختــار أحمد على النجـــار

384. بدران بقلوله الرياض غرب الشيخ/ عادل عطية حسن

385. عبدالمجيد هيبه العاقوله الرياض غرب الشيخ/ شكري حسن محمد حســن زيدان

386. الغربي الوزارية الرياض غرب الشيخ/ إبراهيـــم السيـــد أحمـــد علـــــى

387. ابو اليزيد الرغامه الرياض غرب الشيخ/ سامي مشعل زكي

388. الجديد ابو احمد كوبري الزاويه الرياض غرب الشيخ/ هشــــام محمد عبد الجيد موسى

389. الكبير ابو ريا الرياض غرب الشيخ/ محمد عرفـة محمــد عبدالحميــــد

390. الغربي العباسيه الرياض غرب الشيخ/ هاني محمد السيد حسن

391. النور الرياض الرياض غرب الشيخ/ أحمد طه منصور

392. الكبير ام سن الرياض غرب الشيخ/ عادل عبد العزيز إبراهيم

393. الكبير ابو قايد الرياض غرب الشيخ/ شعبان عبد القادر حميدة

394. عمر ابن الخطاب ابو قايد الرياض غرب الشيخ/ محمـــــد شــفيــق بـديــر محمـــد

395. البنا العمدان الرياض غرب الشيخ/ وحيد محمد عودة حسن

396. ابو عبدالله العاقوله الرياض غرب الشيخ/ محمــــد عبـد الله شحاتـــة سالـــم

397. دومه الجديد الرياض غرب الشيخ/ عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح