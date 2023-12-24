برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بكفر الشيخ ينظم ندوة عن حق الطريق

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ إدارة تنمية النشء، فعاليات برنامج الرواق الأزهرى للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف، بمركز شباب الرياض، من خلال تنظيم ندوة للطلائع بعنوان "حق الطريق"، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

وحاضر الشيخ سعد محمد سعد، ممثل عن الأزهر في الندوة عن حق الطريق وحرمته والحفاظ عليه وتفسير وتوضيح وإياكم والجلوس بالطرقات، وغض البصر عن المارة والنظر إلى ما حرم الله فى الأماكن العامة والحفاظ عليها وإحسان استخدامها، مشيرا إلى آداب الطريق وإلقاء السلام وإبعاد الأذى عن الطريق.



تنفيذ برنامج رواق الطفل والأسرة داخل مراكز الشباب

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ برنامج رواق الطفل والأسرة يُنفذ فى دورته الثانية للعام 2023 - 2024، داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف بكفر الشيخ.

ويأتي ذلك ضمن الندوة السادسة، من سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات يتم تنفيذها كل يوم سبت على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بإشراف جيهان حنفي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتور أحمد سعد عقل مدير إدارة الرواق الأزهري ومتابعة تنفيذية لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، هشام فتح الله مدير إدارة شباب الرياض وفريق العمل بمركز الشباب.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تنظم سلسلة ندوات تثقيفية في مختلف المجالات للشباب