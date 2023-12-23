إعلان أسماء الطلاب المثاليين بجامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة، والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة الدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

أسماء الطلاب المثاليين



وأسفرت النتيجة عن فوز الطالب أحمد يسري منصور زايد كلية الطب البشري بالطالب المثالي بالجامعة، والطالبة آية مهدي متولي أحمد كلية التمريض بالطالبة المثالية على مستوى الجامعة.