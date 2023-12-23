السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلان أسماء الطلاب المثاليين بجامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ نتيجة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة، والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة الدكتور هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

 

أسماء الطلاب المثاليين 


وأسفرت النتيجة عن فوز الطالب أحمد يسري منصور زايد كلية الطب البشري بالطالب المثالي بالجامعة، والطالبة آية مهدي متولي أحمد كلية التمريض بالطالبة المثالية على مستوى الجامعة.

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  • وجاء فى المركز الثاني الطالب محمود خالد عبد العزيز كلية الهندسة، والطالبة رنا طارق سعد عبد المؤمن كلية التمريض.
    وجاء فى المركز الثالث الطالب الهواري منصور عبد السلام كلية الطب البشري،  والطالبة ندى طارق السيد مصطفى كلية الطب البيطري.
    وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية مسابقة الطالب المثالي بالجامعة، حيث تحث على  التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى تبرز أهمية تنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على تعزيز هذه المهارات بين جميع طلابها، إيمانًا بدور الجامعة في تشكيل شخصيات الطلبة ليكونوا أجيال متكاملة نافعة لنفسها ولمجتمعها.

  • وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ؛ بالاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة بالأنشطة الطلابية إيمانًا بتأثيرها الكبير على شخصية الشباب وعلى مستقبلهم، بل وعلى مستقبل الوطن بأثره فالشباب هم عماد الوطن وهو ما دفع الدولة لوضع الشباب على رأس قائمة أولويات استراتيجياتها ورؤية مصر ٢٠٣٠م.

  • ومن جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن لجنة تحكيم المسابقة تقوم بتقييم المتقدمين للمسابقة وفق الشروط المعلنة، والتى تفاضل بين المتقدمين وفق مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسى، وفى انخراطه في الأنشطة الطلابية، ومهاراته الاجتماعية، وإجادته للغة الأجنبية، وكذلك يتم تقييم الوعي الثقافي والسياسي لدى الطالب، ومدى إلمامه بمختلف القضايا المحلية والدولية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف المجالات، وذلك وفق عدد من المعايير.
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