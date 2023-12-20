محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارعي شاهين والإسماعيلية بتكلفة 3 ملايين جنيه

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انطلاق أعمال رصف شارعي " عمر شاهين - الإسماعيلية" بحي غرب مدينة كفرالشيخ، بطول 630 مترًا، وبتكلفة حوالي 3 ملايين جنيه؛ ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، ويعدان من الشوارع الحيوية بمدينة كفرالشيخ، وذلك تحت إشراف اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والجهاز المعاون له.

رصف طريق قلين - المنشأة الكبرى

كما تابع محافظ كفرالشيخ، أعمال رصف طريق قلين - المنشأة الكبري - عزبة عين الحياة، بمركز قلين بطول 2كم ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، والذي يُعد من الطرق الرئيسة والحيوية بمركز قلين، وذلك تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، والجهاز المعاون له

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددًا على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقًا للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانيًا على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، حرصه المستمر والدائم على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.