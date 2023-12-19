جامعة كفر الشيخ تختتم فعاليات البرنامج الرئاسي "مودة" للفصل الدراسي الاول

اختتمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورات التدريبية للبرنامج الرئاسي (مودة) للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية للفصل الدراسي الاول من العام الجامعي 2023- 2024، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، والذي تم تنفيذة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.



دسوقي: مهتمون بمواكبة المشروعات القومية انطلاقًا من المسئولية المجتمعية

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تولى اهتمامًا كبيرًا للمشروعات والبرامج القومية ومنها برنامج (مودة)، حيث تابع وبصفة دورية تنفيذ فعاليات البرنامج في كليات الجامعة المختلفة، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير سبل الدعم الممكنة لتحقيق اهداف البرنامج وضمان تحقيق أقصى استفادة منه لطلبة الجامعة بما يسهم في اكتسابهم المهارات اللازمة لتكوين أسرة سليمة ومستقرة.

وأشار إلى ان ذلك يتحقق من خلال تدعيم الشباب المقبل علي الزواج بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لبناء أسرة علي اسس صحيحة وتصحيح المعتقدات الخاطئة مما يساعد في الحفاظ علي كيان الاسرة المصرية والحد من انتشار حالات الطلاق.



وأشار الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف علي البرنامج، إلي أن الجامعة قدمت كل الدعم والمسانده لتنظيم وتنفيذ الفعاليات التدريبية للبرنامج الرئاسي (مودة) حيث خصصت القاعات المجهزة باجهزة العرض لتنفيذ أنشطة البرنامج وإقامة ورش العمل، وقدمت كل التسهيلات اللازمة لحضور الطلبة الدورات التدريبية وتحقيق أقصي استفاده من البرنامج.



ومن جانبه، أشار الدكتور طارق عبد الرحمن المنسق الفني للبرنامج بالجامعة، الي انه تم الانتهاء من تنفيذ جميع الدورات التدريبية المستهدفة للبرنامج الرئاسي (مودة) بجامعة كفر الشيخ وعددها (50) دورة تدريبية موزعة علي كليات الجامعة ال (19)، وانه كان هناك إقبال كثيف من قبل طلبة الجامعة لحضور الدورات التدريبية، حيث بلغ اجمالي عدد الطلبة الذين حضروا الدورات التدريبية (٦١٩٦) طالب، منهم (٢٣٤٤) طلاب، و(٣٨٥٢) طالبات.