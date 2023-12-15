"الشباب والرياضة" تطلق قوافل تعليمية لطلاب شمال سيناء

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بـ محافظة شمال سيناء، أنه سيتم تنفيذ قوافل تعليمية للطلاب، تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل"، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن القوافل التعليمية تنطلق في ديسمبر الجاري، وتشمل المراجعة النهائية للطلاب.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وإيمان عبدالجابر، وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

وأكد حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء، أنه يشارك في القوافل التعليمية من الخبراء المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، في الفترة من 20 حتى 21 من ديسمبر الجاري.

وأشار عبدالوهاب، إلى أن القوافل سيتم تنفيذها في مدينة العريش يكون من قبل بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتحديد الأماكن والترتيبات اللازمة للطلاب وتجهيز القاعات، مؤكدًا أن القافلة التعليمية تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

الجدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة وفق برتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن ذلك في إطار الاهتمام بتوفير كل سبل الدعم للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ودعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية، واطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسي وأساليب الامتحانات.