الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء تحالف الأحزاب السياسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، تحالف الأحزاب السياسية بقيادة ممدوح عبد الحكيم، رئيس حزب التحرير المصري، وذلك في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش.

إنجازات تمت في عهد الرئيس السيسي

واستعرض المحافظ خلال اللقاء خطط التنمية والإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي بشتي القطاعات بمختلف مدن المحافظة.

5 مليون متر مكعب من المياه

وأكد المحافظ قيام محطة معالجة مياه بحر البقر بتوفير 5.6 مليون متر مكعب من المياه تكفي لزراعة 465 ألف فدان في منطقة وسط سيناء، بجانب ترعة السلام التي تروي 275 ألف فدان أخري، إضافة الي التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء حيث تم منح كل مواطن منزل و5 أفدنة زراعية.

التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر

أشار المحافظ الي التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في شمال سيناء، لافتا إلي وجود أكبر محطة لتحلية مياه البحر في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب من المياه في اليوم كمرحلة أولي، ستزداد الي 300 ألف في مرحلتها الثانية، حيث تعد الأكبر على مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا.

اهتمام القيادة السياسية بسيناء 

بدوره أكد ممدوح عبد الحكيم رئيس حزب التحرير المصري، أن القيادة السياسية أولت سيناء اهتمامًا كبيرًا في السنوات الماضية، وأن جميع أحزاب التحالف وعددها 42 حزبًا تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.

مشروعات تنموية

أشار عبد الحكيم، أن سيناء وخاصة شمال سيناء تشهد مشروعات تنموية كبيرة، وأننا سننقل ما شاهدناه من إنجازات في شتي القطاعات علي هذه الأرض المقدسة.

سيناء شمال سيناء العريش تحالف الأحزاب السياسية

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