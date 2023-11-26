محافظ شمال سيناء يسلم 25 جهاز عروسة لمستفيدي "تكافل وكرامة"

سلَّم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم، عدد 25 جهاز عروسة لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".

وأكد محافظ شمال سيناء، أنه سيتم تنظيم حفل زفاف جماعي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، مشيدًا بالدور المجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

من جهته، أكد شريف الغزناوي، نائب رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر الأحمر، أنه سيتم دعم هذه الأسر بعدد 5000 آلاف بون بقيمة 200 جنيه سلع غذائية.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير حياة كريمة للأسر الأولي بالرعاية.