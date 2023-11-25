محافظ شمال سيناء: المرأة السيناوية لها دور كبير فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء إن المرأة السيناوية لها دور كبير في الانتخابات الرئاسية.

وأكد المحافظ استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية من خلال تجهيز وإعداد اللجان الانتخابية والتنسيق بين مختلف الجهات لخروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة.

تفاصيل الاجتماع

وأضاف "شوشة" خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته" وبحضور اللواء هشام الخولى" نائب المحافظ ورؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الإدارات المركزية والجهات المعنية، أنه التنسيق مع كل الجهات الأمنية لتأمين كل اللجان الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أن الانتخابات تجري وسط إشراف قضائي كامل، حيث أصر الرئيس عبدالفتاح السيسي على وجود الإشراف القضائي، لافتًا إلى أن للمرأة السيناوية دورا كبيرا في الانتخابات الرئاسية، من خلال حث السيدات على الذهاب إلى لجان الانتخابات والتصويت.

ووجه محافظ شمال سيناء باستكمال تجهيز اللجان والمراكز الانتخابية، مع توفير أماكن الإقامة والمبيت للقائمين على العملية الانتخابية من تجهيز الإنارة وتوفير مولدات احتياطية ومياه ومستلزمات الإقامة والمبيت.

كما وجه المحافظ بإقامة مظلات أمام المقار واللجان الانتخابية وتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر سيارات الإسعاف أمام المقرات واللجان الانتخابية.

غرفة عمليات مركزية

وأعلن "شوشة" عن تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن لمتابعة سير العملية الانتخابية وحل أي مشكلات طارئة.

وحث المحافظ وسائل الإعلام والإذاعة المحلية على حث المواطنين على الخروج للجان الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، معلنا عن توفير سيارات لنقل المواطنين إلى لجان الانتخابات، خاصة في اللجان البعيدة.

أشار محاف شمال سيناء إلي وجود 8 مراكز انتخابية على مستوى المحافظة و11 دائرة انتخابية و35 مقرًا انتخابيًا، لافتًا إلى أن عدد من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة يبلغ 299 ألف مواطن.