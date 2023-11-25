السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء: المرأة السيناوية لها دور كبير فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

اجتماع محافظ شمال
اجتماع محافظ شمال سيناء

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء إن المرأة السيناوية لها دور كبير في الانتخابات الرئاسية. 

وأكد المحافظ استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية من خلال تجهيز وإعداد اللجان الانتخابية والتنسيق بين مختلف الجهات لخروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة.

تفاصيل الاجتماع 

وأضاف "شوشة" خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته" وبحضور اللواء هشام الخولى" نائب المحافظ ورؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الإدارات المركزية والجهات المعنية، أنه التنسيق مع كل الجهات الأمنية لتأمين كل اللجان الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أن الانتخابات تجري وسط إشراف قضائي كامل، حيث أصر الرئيس عبدالفتاح السيسي على وجود الإشراف القضائي، لافتًا إلى أن للمرأة السيناوية دورا كبيرا في الانتخابات الرئاسية، من خلال حث السيدات على الذهاب إلى لجان الانتخابات والتصويت.

ووجه محافظ شمال سيناء باستكمال تجهيز اللجان والمراكز الانتخابية، مع توفير أماكن الإقامة والمبيت للقائمين على العملية الانتخابية من تجهيز الإنارة وتوفير مولدات احتياطية ومياه ومستلزمات الإقامة والمبيت.

كما وجه المحافظ بإقامة مظلات أمام المقار واللجان الانتخابية وتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، إلى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر سيارات الإسعاف أمام المقرات واللجان الانتخابية.

غرفة عمليات مركزية

وأعلن "شوشة" عن تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن لمتابعة سير العملية الانتخابية وحل أي مشكلات طارئة.

وحث المحافظ وسائل الإعلام والإذاعة المحلية على حث المواطنين على الخروج للجان الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، معلنا عن توفير سيارات لنقل المواطنين إلى لجان الانتخابات، خاصة في اللجان البعيدة.

أشار محاف شمال سيناء إلي وجود 8 مراكز انتخابية على مستوى المحافظة و11 دائرة انتخابية و35 مقرًا انتخابيًا، لافتًا إلى أن عدد من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة يبلغ 299 ألف مواطن.

سيناء شمال سيناء الانتخابات الرئاسية المرأة

مواد متعلقة

محافظ جنوب سيناء يطلق إشارة بدء إضاءة أعياد الميلاد بمنطقة سوهو سكوير

الآلاف يحتشدون دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي في مؤتمر "حماة الوطن" بالسويس

جولة ليلية لمتابعة أعمال تطوير السوق القديم ومصر القديمة بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يتابع نتائج أعمال المرحلة الثالثة من برنامج مدير المخازن

85 غرزة.. 4 شباب يعتدون على طالب فى السويس.. (صور)

السويس تشهد انطلاق البرنامج التدريبى «المرأة تقود فى المحافظات المصرية»

تفاصيل لقاء محافظ السويس بنقيب عام التمريض المصرى (صور)

رياح وأمطار.. موجة من الطقس السيئ تضرب السويس (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بعدم الالتزام ببنود صفقة إطلاق سراح الأسرى

رضوى جودة عن ورق التوت: يناقش قضايا مهمة فى المجتمع

ضبط كميات كبيرة من مخدر الشابو بحوزة تشكيل عصابي بسوهاج

"التعاون الدولى" تناقش مشروع إنشاء منصة للترويج للسياحة الريفية فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها