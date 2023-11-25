السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تشارك بمؤتمر مجلس القبائل فى شمال سيناء

من فعاليات المؤتمر
من فعاليات المؤتمر

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من سيناء"، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وتوجه المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بالشكر لمجلس القبائل والعائلات المصرية على دعوة الحملة، لحضور هذه الفعالية التى تأتى فى سياق الدعم الشعبى المتواصل للموقف المصرى الراسخ من القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الحملة تشرفت بحضور مثل هذه الفعالية في القاهرة، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة التي تأتي في سياق الدعم الشعبي المتواصل للموقف المصري الراسخ من القضيه الفلسطينية.

وأكد "فوزي"، أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي جعل سيناء على رأس أولوياته نظرًا لأهميتها الاستراتيجية، وكلف بسرعة تعميرها، ففي أعقاب ثورة ٣٠ يونيو كانت أرض سيناء بؤرة للعمليات الأرهابية وقد وجه سيادته بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كل المستويات أمنيًا وعسكريًا من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى، فضلًا عن إقامة العديد من المشروعات التنموية.

ولفت رئيس الحملة الانتخابية، إلى أن إطلاق المرحلة الثانية لإعمار سيناء يؤكد الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذه المنطقه ضد أي مشاريع ومطامع أخرى تستهدف استغلال هذه الأرض التي لطالما كانت مطمعًا للغزاة ومحط أنظار الطامعين.

ولفت "فوزي"، خلال كلمته بالمؤتمر إلى أننا وقفنا على معبر رفح لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة، إلى قطاع غزة التي تضم ٨٩٥٠ طنا من المساعدات قدمها التحالف الوطني الوطني و٣٠٠٠ طن قدمتها مؤسسة حياة كريمة.

وأشاد "فوزي" بدور مؤسسة القبائل والعائلات المصرية وجميع من ساهم في معاونة المؤسسات الدولية والمحلية في نقل وتحميل قوافل المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم اللوجستي لها لتسهيل وصولها إلى معبر رفح البري.

مصر السيسي مجلس القبائل والعائلات المصرية حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية شمال سيناء غزة

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