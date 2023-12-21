الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة كفر الشيخ: الكشف على 1246 مواطنًا بقرية برج البرلس ضمن "حياة كريمة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

 نظمت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية تنموية وتوعوية شاملة إلى قرية برج البرلس والقري المجاورة بمركز بلطيم، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، لتنمية الريف المصري، وأسفرت عن الكشف على 1246 مواطنًا وصرف العلاج بالمجان.
وقالت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة أماني شاكر - وفقًا لبيان للجامعة - إن القافلة تأتي في إطار دور الجامعة بالمساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030.
وأوضحت أن القافلة شارك بها عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والتربية والتربية النوعية والأداب، وجرى الكشف للمترددين على القافلة على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات.
وأشارت إلى أنه تم عقد ندوات تثقيفية توعوية بالقرية، ودارت الندوات حول الهجرة غير الشرعية والأضرار التي تلحق بالمجتمع نتيجة هذه الظاهرة السلبية، حيث أن لهذه الهجرة كثيرًا من الآثار السلبية التي تعاني منها الدول إلى جانب المخاطر التي يمكن أن تحف بالأفراد خلال رحلة الهجرة، ويمكن أن تؤدي رحلات الهجرة غير الشرعية إلى الوفاة وفقدان الحياة في كثير من الأحيان خلال الطريق.
كما تم تنفيذ ورشة عمل لتنمية الصناعات الحرفية بمختلف أشكالها، وذلك بهدف التشجيع على تعلم وإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في إطار دعم الأسر الأكثر احتياجًا.
 وأعلن رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود ذكي، عن تحقيق إنجاز جديد في التصنيفات الدولية بظهور الجامعة في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات للعام 2023 الصادر عن اتحاد الجامعات العربية في المركز 17 عربيا، ضمن 115 جامعة على مستوى العالم العربي، وفي المركز السادس محليا ضمن 27 جامعة مصرية. 
 

 

جامعة كفر الشيخ قرية برج البرلس مركز بلطيم مبادرة حياة كريمة تنمية الريف الـمصري الدكتورة أماني شاكر بناء الدولة الحديثة

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