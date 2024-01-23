الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشهاوي لـ"الشاهد": رغبة المصري في تلقي الشعر لم تتغير

الشاعر أحمد الشهاوي
الشاعر أحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إنه لابد من توفير كتابات الشعراء القدماء، من أجل أن نعرف أنفسنا كمصريين، فنحن أصحاب حضارة وثقافة عريقة في العالم.

ونوه "الشهاوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رغبة المصري في تلقي الشعر لم تتغير.

وأضاف أن تراجع المنتج الشعري في مصر أو خارجها، أمر وارد، فعلى سبيل المثال هناك شاعر أمريكي يدعى "بيلي كولينز" باع مليون نسخة من ديوانه الشعري، في الوقت الذي كان يطبع فيه كبار الشعراء من ألف إلى ألفي نسخة.

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشهاوي الشاهد الشاعر أحمد الشهاوي كتابات الشعراء القدماء الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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