الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعيد إمبابي لـ"مساء dmc": سوق الذهب يعاني من تلاعبات في الأسعار

أسامة كمال
أسامة كمال

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن مبادرة إعفاء الذهب من ضريبة الجمارك، كان هدفها إحداث التوازن في السوق.

وأضاف إمبابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي أم سي"، والمُذاع على فضائية dmc، أن المبادرة لم تجنِ ثمارها بسبب عدم وجود بيانات خاصة بالعرض والطلب.

ونوه بأن سوق الذهب يعاني من الكثير من التلاعبات في الأسعار من قبل "المتحكمين" في الذهب الخام، مشيرًا إلى أن الذهب وصل لأسعارها قياسية لم نشهدها منذ أيام الفراعنة.

وأشار "إمبابي"، إلى أن الافتقار في وجود بيانات خاصة بالمعروض والمطلوب من الذهب، مضيفًا أن لا يوجد مانع في دخول كميات كبيرة من الذهب، ولكن لابد من مراقبة الأسعار.

مساء dmc سوق الذهب الذهب سعيد إمبابي فضائية DMC

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