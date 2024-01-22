أحمد بهى الدين: معرض القاهرة الدولى للكتاب قبلة ثقافية لكل دول العالم

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب عبارة عن التقاء ثقافي على أرض مصر، فهو قبلة ثقافية لكل دول العالم.

وأضاف "بهي الدين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن هذا العام في معرض الكتاب، تمت زيادة التمثيل الدولي ودور النشر.

وأشار إلى أن معرض الكتاب يوفر لزواره فرصة تبادل الثقافات من خلال الكتاب من جميع أنحاء العالم، موضحًا أن اتحاد الناشرين المصريين، هو أحد أشهر الاتحادات في العالم، مضيفًا أن معرض الكتاب، يضم الكتب من كل دول العالم، في جميع المجالات.

وأكد "بهي الدين"، أن عادة القراءة دائمًا ما تصاحب الشخص منذ الصغر، وبالتالي فمعرض الكتاب هذا العام يضم عددًا من الكتب للأطفال تناسب كل سن، بالإضافة إلى ساحة للأنشطة الثقافية.