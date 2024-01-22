"ليست حكرًا على الرجال".. قصة منار وسر حبها فى تحليل المباريات

سلط برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية dmc، الضوء على الفتيات وتحليل كرة القدم، حيث استضاف منار جبة، محللة ومقدمة محتوى رياضي، قبل مباراة الحسم لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

قالت منار جبة إن حبها لرياضة كرة القدم اكتسبته من البيئة المحيطة سواء العائلة العاشقة للعبة أو الأصدقاء، ومن هنا بدأ شغفها بلعبة كرة القدم، واختارت سكة التحليل الرياضي.

وأضافت أن فكرة فتاة تقتحم مجال تحليل كرة القدم جديدة، ولكن هي ليست حكرًا على الرجال، فمع الممارسة ومشاهدة المباريات يسهم ذلك في تطوير الفكر في تحليل كرة القدم.

وأشارت "منار" إلى أن هناك بعض الفنيات في كرة القدم، صعبة على بعض الفتيات، الأمر الذي دفعها لتعليم أساسيات الكرة للفتيات بشكل مبسط.