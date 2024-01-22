الرئيس الصومالى لـ"القاهرة الإخبارية": قوة الصومال شرط أساسى لاستقرار المنطقة

قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود: إن قوة دولة الصومال شرط أساسي وهام من أجل استقرار المنطقة، ومصر أكبر داعم لنا.

وأضاف الرئيس الصومالي، خلال لقاء خاص بقناة "القاهرة الإخبارية": إننا بدأنا الحرب على الإرهاب منذ عام ونصف العام، مؤكدًا أن الصومال حررت أكثر من 50% من البلاد من حركة الشباب الإرهابية.

وأوضح: إن هناك أربع ولايات اتحادية لا تزال تحت سيطرة حركة الشباب الإرهابية، حيث نسعى بشكل كبير في التصدي لها بكل ما أوتينا من قوة.

ونوه "شيخ محمود": إن إثيوبيا خلقت حالة من عدم الاستقرار وغيرت أولوياتنا من مواجهة حركة الشباب الإرهابية، بسبب تحركاتها غير القانونية في المنطقة.