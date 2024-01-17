الولايات المتحدة ترفض انتهاك إثيوبيا وحدة واستقلال الصومال.. وتحذر من تهديد الاستقرار

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن رفضها الانتهاك الإثيوبي لسيادة الأراضي الصومالية، مؤكدة أن تصرفات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنها تهدد استقرار المنطقة وتعرقل القضاء على الميليشيات.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" أعرب منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي عن قلقه من تصرفات الحكومة الإثيوبية، مؤكدًا دعم استقلال الصومال ووحدة أراضيه.

وحذر جون كيربي من أن هذا الوضع يشكل تهديدا للأمن القومي، وهو يشجع الميليشيات التي تخوض معارك وحشية منذ فترة طويلة في الصومال.

وأكد منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض أن الاتفاق الذي وقعته حكومة إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال يشكل عائقًا أمام الحرب التي يخوضها الصوماليون والأفارقة والأصدقاء الدوليون في المنطقة على الميليشيات المتطرفة.

ويلقى رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم، خطابًا في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي يعقد عبر تقنية "فيديو كونفرانس" لبحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال.

الصومال يدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية

وكانت الحكومة الفيدرالية تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني الموقع بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال، تمنح بموجبه استغلال 20 كيلومتر شمال غرب الصومال في البحر الأحمر.

وثمّن مندوب الصومال لدى جامعة الدول العربية، أمس الأول، في بيان له، جهود جامعة الدول العربية لعقد الاجتماع الوزاري الطارئ لدعم الصومال والتضامن معه في أزمته الراهنة، مشيدا بمواقف كل الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة التي دعمت الصومال وأعلنت مساندتها له في مواجهة إثيوبيا.