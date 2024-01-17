الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة ترفض انتهاك إثيوبيا وحدة واستقلال الصومال.. وتحذر من تهديد الاستقرار

جون كيربي
جون كيربي

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن رفضها  الانتهاك الإثيوبي لسيادة الأراضي الصومالية، مؤكدة أن  تصرفات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنها تهدد استقرار المنطقة وتعرقل القضاء على الميليشيات.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" أعرب منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي عن قلقه من تصرفات الحكومة الإثيوبية، مؤكدًا دعم استقلال الصومال ووحدة أراضيه.

وحذر جون كيربي من أن هذا الوضع يشكل تهديدا للأمن القومي، وهو يشجع الميليشيات التي تخوض معارك وحشية منذ فترة طويلة  في الصومال.

وأكد منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض أن الاتفاق الذي وقعته حكومة إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال يشكل عائقًا أمام الحرب التي يخوضها الصوماليون والأفارقة والأصدقاء الدوليون في المنطقة على الميليشيات المتطرفة.

ويلقى رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم، خطابًا في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي يعقد عبر تقنية "فيديو كونفرانس" لبحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال.

txt

حمزة عبدي: مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم ارض الصومال غير قانونية

الصومال يدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية

وكانت الحكومة الفيدرالية تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني الموقع بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال، تمنح بموجبه استغلال 20 كيلومتر شمال غرب الصومال في البحر الأحمر.

وثمّن مندوب الصومال لدى جامعة الدول العربية، أمس الأول، في بيان له، جهود جامعة الدول العربية لعقد الاجتماع الوزاري الطارئ لدعم الصومال والتضامن معه في أزمته الراهنة، مشيدا بمواقف كل الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة التي دعمت الصومال وأعلنت مساندتها له في مواجهة إثيوبيا.

txt

مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا

الولايات المتحدة الامريكية الصومال رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد جون كيربى البيت الأبيض إثيوبيا إقليم أرض الصومال

مواد متعلقة

لماذا يجب الحرص على تناول ١٠٠ جرام من بذور الشيا يوميا ؟

كيف تحافظ على هرمون الشباب فى جسمك؟

وصفات طبيعية للقضاء على "الهالات السوداء"

وزير الدفاع: مصر ترفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين

وزارة الصحة: انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي في غزة

وزير خارجية اليونان يشيد بدور مصر المهم فى إرسال المساعدات لغزة

اجتماع الرئيس السيسى مع الرئيس التنفيذى للخطوط الملاحية الفرنسية يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

فوائد كحل الإثمد للشعر.. اعرفها

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجّه بتعزيز الاستثمارات فى دول القارة الإفريقية

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

مفاجأة.. "لايف التيك توك" وراء انقلاب سيارة فادى خفاجة بمدينة نصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردني يضع المجتمع الدولي أمام حقائق ما يجري في غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟