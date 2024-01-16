الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فوائد كحل الإثمد للشعر.. اعرفها

كحل الإثمد
كحل الإثمد

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل على كحل الأثمد وما مدى فوائدة للشعر وما الطريقة التى يستخدم به على الشعر للإستفادة من فوائدة العديدة، ونستعشرض في السطرو التالية التفاصيل الكاملة عن كحل الأثمد ومدى الفوائد الخاصة به على الشعر والفوائد الخاصة به على فروة الرأس ايضا خاصة انه له أكثر من إستخدام نستعرضه فى السطور التالية.

ما فوائد كحل الإثمد للشعر 

فيعتبر كحل الإثمد من أكثر أنواع الكحل المفيدة للشعر بشكل كبير، لذا يجب الحرص على إستخدامه بشكل مستمر وذلك من أجل الإستفادة الكبيرة من فوائده، فيعتبر كحل الإثمد من الكحل الذي يساعد في حل مشكلة تساقط الشعر وذلك لانه يساهم بشكل كبير في التخلص من مشكلة ضعف الشعر الذي يتسبب في تساقط الشعر بعد ذلك لذا يجب الحر صعلى إستخدامه بشكل مستمر.

كما يعمل كحل الإثمد في زيادة كثافة الشعر وهو ما يساعد فى تعزيز صحة الشعر والتخلص من مشاكل الشعر التى ينتج عنها ضعف الشعر وسقوطه في كثير من الأحيان، كما يساعد استخدام كحل الإثمد في القضاء على مشكلة الجراثيم والبكتريا التى تتواجد فى الشعر والتى ينتج عنها وجود بعض المشاكل فى الشعر وبالتالى عدم تنفس الشعر بشكل سليم وبالتالى مواجهة بعض المشكلات التى تتعلق بتساقط الشعر.

كما يساعد استخدام كحل الإثمد في القضاء على مشكلة حالات الصلع غير الوراثي، كما يساعد فى القضاء على التخلص من شمكلةا لقشرة في كثير من الحلات لذا يجب الحر صعلى استخدامه بشكل مستمر.

طريقة استخدام كحل الإثمد للشعر

نطحن حجر الإثمد حتى يصبح ناعمًا جدًا كالبودرة

نأخذ مقدار عشرين غرامًا من المسحوق ونضعه في كوب.

نعصر ثمرة من الليمون متوسطة الحجم ونضيفها إلى المسحوق.

نخلط المكوّنات مع بعضها بشكل جيدا.

 نحضر قطعة صغيرة من القماش النظيف ونغمسها في الخليط ونفرك بواسطتها مكان الفراغات في فروة الرأس بطريقة دائرية ولطيفة دون استخدام القوة حتى لا يتساقط الشعر.

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