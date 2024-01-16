الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الاول 2023 -2024 لصفوف النقل

جريدة الدستور

تعلن المدارس نتيجة الفصل الدراسي الاول 2023 – 2024 كل على حدة حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث وضعت المدارس جداول الامتحانات منفصلة وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الاول 2023 -2024  في مواعيد متغيرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الاول 2023 -2024.

موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الاول 2023 -2024 

أنهى طلاب المرحلة الابتدائية امتحانات الفصل الدراسي الاول في اغلب محافظات الجمهورية منذ أيام قليلة، وبدأت عمليات التصحيح في المدارس وبعد انتهائها تعلن كل مدرسة نتيجة الفصل الدراسي الاول 2023 -2024 بعد اعتمادها من مدير المدرسة والمنطقة التعليمية.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الاول 2023 -2024 خلال شهر يناير قبل بدء أجازة منتصف العام التي تبدأ نهاية يناير الجاري. 

رابط موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة وموعد تسلميها للمدارس 2024

الحساب المدرسي الموحد 2024 لتسجيل استمارة الثانوية العامة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بوابة التعليم الأساسي 

ينتظر اولياء الأمور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 والتي سيتم توفيرها في المدارس عقب انتهاء عمليات التصحيح، وتوفر مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة  نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024  لطلابها الكترونيًا عبر بوابة التعليم الأساسي.

ولكي يتمكن أولياء الأمور من الحصول على نتيجة رابعة ابتدائي 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي  اتباع الخطوات التالية: 

الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي من الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg، 

 في المكان المخصص قم بإدخال الرقم القومي للطالب. اختيار المرحلة الدراسية (الابتدائية)، اختيار الصف الدراسي (الرابع،  اختيار العام الدراسي (2023 – 2024).، اختيار الفصل الدراسي (الأول)، ثم الضغط على عرض النتيجة فتظهر نتيجة رابعة ابتدائي  2024 فور انتهاء عمليات التصحيح، واعتمادها من المدارس، كما يتم توفيرهخا أيضًا في المدارس مجانًا لجميع الطلاب. 

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رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس

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رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 الترم الأول

 

نتيجة الفصل الدراسي الأول نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بوابة التعليم الأساسي نتيجة رابعة ابتدائى أجازة منتصف العام وزارة التربية والتعليم

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