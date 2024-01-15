رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس

ينتظر أولياء الامور الاعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بعد أن أنهي الطلاب في كافة المحافظات الامتحانات منذ عدة أيام بنظام الدراسة الجديد الذي اتبعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ثلاث سنوات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 ورابط الحصول عليها.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالاسم فقط

بدأت عملية تصحيح امتحانات الصف الرابع الابتدائي منذ انتهاء مارثون الامتحانات تمهيدًا لاعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم في جميع المدارس بالتوالي حسب انتهاء المدارس من تصحيحها.

ويستطيع أولياء الامور الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال المدرسة التي تعلق النتيجة ويحصل عليها الطلاب مجانًا أو من خلال الموقع الالكتروني للمدرسة إذا توفر.

موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات نتيجة رابعة ابتدائي

يستطيع أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي في محافظة القاهرة الإطلاع على نتيجة رابعة ابتدائي من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات، والذي يتم عليه اتاحة كافة صفوف النقل ومنها نتيجة رابعة ابتدائي، ويستطيع أولياء الأمور الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا زيارة موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات بالضغط على الرابط التالي: هنا.

الضغط على أيقونة سنوات النقل، اكتب الرقم القومى ، اختر المرحلة الدراسية، اختر الصف الدراسى ، اختر العام الدراسي، اختر الفصل الدراسى، ثم اعرض النتيجة، فتظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي بمجرد اعتمادها.

ما معنى الالوان في الصف الرابع الابتدائي؟

كما هو متبع في نظام التعليم الحديث فإن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 ستظهرفي صورة ألوان، وتأتي دلالاتها كالتالي:

اللون الأزرق يعني أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100 درجة، اللون الأخضر يعني أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85 درجة.

اللون الأصفر يعني أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 50 لأقل من 65 درجة، اللون الأحمر يعني أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50«درجة.