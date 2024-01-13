نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024 بوزارة التربية والتعليم
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نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024 بوزارة التربية والتعليم
وسبق أن أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى الأوقات الأخيرة عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024 بوزارة التربية والتعليم.
وعلى صعيد متصل، أعلن الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة موعد اختبارات مسابقة 30 ألف معلم، من خلال بيان نشر على موقعه الإلكترونى.
ومن المقرر حسب ما اشار إليه البيان سابق الذكر إجراء الاختبار في أول أغسطس حتى 21 أكتوبر من هذا العام 2024، كما يكون الاستعلام عن مسابقة وزارة التربية والتعليم عبر بوابة وظائف الحكومة المصرية وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط
الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 الف معلم 2024 وزارة التربية والتعليم باستخدام الرقم القومى:
أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المتقدمين للمسابقة عددهم 30 ألف معلم، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وخطوات الاستعلام عن النتيجة كالآتى :
الدخول على بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال هذا الرابط
الضغط على استعلام، ثم إدخال الرقم القومي الخاص بك
إدخال رقم الطلب، وستظهر النتيجة المبدئية للمسابقة
معلومات عن اختبارات اختيار 30 ألف معلم 2024
الاختبارات ستعقد في خمسة محاور إلكترونيًا، ووفق موعد المحافظة
المواعيد يمكن الاستعلام عنها من خلال بوابة الوظائف الحكومية
تتضمن الاختبارات أسئلة في عدة محاور، وهي:
محور الكفايات السلوكية
محورالكفايات اللغوية
محور الكفايات التكنولوجية
اختبارات تربوية لاكتشاف المهارات التربوية في المعلم
شروط دخول مسابقة 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم 2024
أن يكون المعلم حاملًا للجنسية المصرية
أن يتمتع المعلم بسلوك حسن وسمعة جيدة
أن يكون المتقدم خريج كلية التربية رياض الأطفال أو كلية تربية الطفولة
الأوراق المطلوبة لمسابقة وزارة التربية والتعليم
المستندات المطلوبة للتقديم فى مسابقة 30 ألف معلم 2024
نسخة من المؤهل الدراسي
صورة من بطاقة الرقم القومي
شهادة ميلاد الكمبيوتر
فيش جنائي موجه لوزارة التربية والتعليم
شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
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