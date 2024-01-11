الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم  2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم 2024

 

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  التقديم على وظائف الـ 30 الف معلم 2024 من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية باستخدام  هذا الرابط.

موعد فتح باب التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024

وعلى صعيد متصل أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  من خلال منشور له على موقعه الالكتروني على إنه  سيتم فتح باب التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة لتعين 30 الف معلم 2024 ، على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري:

نتيجة مسابقة الملتقى الثقافي في إدارات دمياط التعليمية

الأعداد التى تحتاجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  فى مسابقة 30 الف معلم 2024

 حسب ما نشره الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى منشورات سابقة تخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن الوزارة تحتاج إلى التعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024 - 2025 بجميع محافظات الجمهورية 

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

1- يتم اختيار الفائزين طبقا لمحل السكن ونفس المحافظات، ولا يوجد نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات.

2- ألا تزيد السن على 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان، كما يجب أن يكون مصري الجنسية.

3- لابد أن يكون المعلم الراغب في التقديم محمود السيرة، حسن السمعة.

4- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي وتحليل المخدرات.

5- ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

6- يجب التقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم.

نتيجة مسابقة الملتقى الثقافي في إدارات دمياط التعليمية

المؤهلات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم

حددت الوزارة أن تلك المسابقة تستهدف الحصول على أفضل المعلمين المتخصصين في الصفوف الابتدائية الأولى، لذا سيتم السماح لعدد من المؤهلات التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، ومن أبرز تلك المؤهلات.

الحاصلون على بكالوريوس تربية تعليم أساسي.

الحاصلون على ليسانس آداب.

الحاصلون على تربية أزهر.

الحاصلون على دار علوم.

الحاصلون على تربية نوعية رياض أطفال.

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رابط مسابقة وزارة التربية والتعليم تعيين 30 ألف معلم 2024 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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