الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نتيجة مسابقة الملتقى الثقافي في إدارات دمياط التعليمية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، عن نتيجة مسابقة الملتقى الفكري تحت شعار (دعم الوعي. وبث الفكر. وغرس القيم الانسانية للحفاظ علي الهوية المصرية)، حيث نفذ التوجيه العام للتربية الاجتماعية  مسابقة (الملتقى الفكري) للمرحلتين الإعدادية والثانوية تحت شعار (دعم الوعي. وبث الفكر. وغرس القيم الانسانية للحفاظ علي الهوية المصرية)
 

وأسفرت النتيجة عن فوز في المرحلة الإعدادية كلا من الطالب يوسف آدم مصطفى الصايغ ادارة الزرقا بالمركز الأول والطالبة أمل محمد عبد الحليم عوض إدارة دمياط بالمركز الثاني.

 

ثانيًا  في المرحلة الثانوية فاز بالمركز الأول الطالب  محسن محمد محسن ابو الحمد ادارة كفر سعد

والطالبة  جمانة محمد رمضان عبد السميع ادارة دمياط الجديدة.

وهنأ وكيل الوزارة الطلاب الفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم وساعد في الملتقى الفكري المقام تحت اشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية وايناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التعليمية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية
 

وللجنة الاعداد والتقييم المشكلة من هالة فوزي سرحان مدير مكاتب الخدمة المدرسية وهالة عصمت مردان مدير مكتب التربية الاجتماعية ورابحة محمد السيد بمستوي موجه عام الاتحادات الطلابية وعلا محمد أبو عياد مسئول مكتب الخدمة بالديوان.

 

تابع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل تعليم دمياط انتظام العملية التعليمية بالسادات الابتدائية واختبارات "TOFAS"،فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
 

وتابع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إجراء اختبارات "TOFAS" الدولية للرياضيات
 

واطمأن وكيل الوزارة على أداء الطلاب للاختبار وتيسير دخولهم لرابط المسابقة وحثهم على التركيز والهدوء، حيث أدى ٥٠٨٤ طالبًا وطالبة على مستوى محافظة دمياط الإختبارات "أون لاين" متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

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