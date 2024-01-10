الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة 4 عاملين بالوحدة الصحية بالبساتين فى دمياط للتحقيق

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بدمياط

تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، اليوم الأربعاء، جولاته المرورية على المراكز الطبية بالمرور على وحدة البساتين بإدارة كفر البطيخ الصحية وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى بالوحدة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

وخلال مرور وكيل الوزارة على الوحدة قام بتحويل 4 من العاملين بها إلى التحقيق وذلك لعدم تواجدهم بعملهم، مؤكدا على استمرار المرورات الدورية على جميع المراكز الطبية بالمحافظة ومتابعة تقديم الخدمات الصحية بها ومكافأة المميزين ومعاقبة المقصرين.

 

جدير بالذكر أن الوحدة الصحية بالبساتين تخدم 33666 نسمة والاستقبال والطوارئ - العيادات الخارجية - عيادة الأسنان - متابعة الأطفال - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة - صرف الألبان الصناعية.

بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية - فحص المقبلين على الزواج - الرعاية الصحية والنفسية للمسنين - حملة قلبك أمانة.

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