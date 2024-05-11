التحريات: سرعة "التريلا" الزائدة وراء الحادث المروع على الطريق الدائري

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن أن السرعة الزائدة لسائق سيارة نقل تريلا، وراء وقوع حادث أعلى الطريق الدائري، حيث اصطدم بعدد من السيارات الملاكي، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم التحفظ علي كافة السيارات لحين التحقيق مع اصحابها، والاستماع لأقوال قائدي السيارات المتضررة نتيجة الحادث.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري، بوجود حادث تصادم وجثث ومصابين على الطريق، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبيَّن تصادم ميكروباص بسيارة نقل، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة.