الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

حوادث

إصابة 7 فى حادث تصادم بنزلة الرماية بالهرم

حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتي نقل وملاكي بنزلة الرماية بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تفاصيل الحادث

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة،  إشارة من غرفة عمليات النجدة  تفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بنزلة الرماية.

نتائج التحريات

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص والتحري تبين اصطدام سيارتي نقل وملاكي، نتجت عن الحادث إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قسم شرطة الاهرام محافظة الجيزة حادث تصادم نزلة الرماية

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