وقف الإجازات ومنع الموبايل.. تفاصيل استعدادات "تعليم الجيزة" لامتحانات الترم الثاني

أصدرت ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بيانًا، اليوم الإثنين، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الأسبوع الجاري.

موعد انطلاق امتحانات الترم الثاني

وأشارت تعليم الجيزة في بيانها، إلى أنه بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة؛ أعلن أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الأربعاء 8 مايو، هو موعد انطلاق ماراثون امتحانات النقل بمختلف المراحل لنهاية العام الدراسي 2023 - 2024 (الدور الأول).

وأكد "سلومة": أن "جميع مدارس تعليم الجيزة والإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات"، مشيرًا إلى "جاهزية غرفة العمليات بالمديرية، وأنها تعمل على مدار اليوم لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا".

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من 8 إلى 15 مايو، والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو، وينطلق مارثوان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 18 إلى 23 مايو، وطلاب الصف الأول الثانوي العام"عام ولغات، خلال الفترة من 8 إلى 21 مايو، وطلاب الصف الثاني الثانوي العام "عام ولغات"، خلال الفترة من 9 إلى 23 مايو، وطلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات، من يوم الأربعاء 8 مايو حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

ولفت "سلومة"، إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية تعمل منذ الساعات الأولى من الامتحانات، مع ربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية؛ للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، مشيرًا إلى أنه في إطار التعاون بين مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن؛ سيتم عمل دوريات أمنية بمحيط المدارس لسلامة الطلاب والتعامل في حالة حدوث أي شعب.

منع الإجازات

كما أكد "سلومة" على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز للتعامل مع الباعة الجائلين خارج أسوار المدارس وإزالة أية معوقات وذلك لتوفير سبل الأمن والراحة للطلاب.

وأكد كذلك على تواجد الإشراف بالأدوار وبفناء المدرسة مع تواجد الموجه المقيم داخل اللجان، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية للطلاب والملاحظين للجان نهائيًا؛ لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020، ومنع الإجازات للمعلمين إلّا بقمسيون طبي معتمد.

وشدد وكيل وزارة التعليم بالجيزة، على ضرورة علي توفير سبل الراحة والهدوء؛ من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.