الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل انطلاقها.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أيام قليلة وتنطلق امتحانات الشهادة الاعدادية فى العديد من المحافظات ولذلك يبحث العديد من الطلاب والمعلمين وأولياء الامور عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، جيث تصدر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محركات البحث على جوجل، فى هذا السياق ينشر موقع الدستور جدول الشهادة الاعدادية فى القاهرة والجيزة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

الخميس 16 مايو: يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط العربي من 9 صباحا حتى 11.30 صباحا.

كما يؤدي الطلاب في نفس اليوم امتحان التربية الدينية الساعة 12 مساء وحتى 1.30 مساء.

السبت 18 مايو: يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية من 9: 11 صباحا.

الأحد 19 مايو: اللغة الأجنبية من 9: 11 صباحا، والكمبيوتر من 11.30 صباحا لـ12.30 مساء.

الإثنين 20 مايو: يؤدي الطلاب امتحان العلوم من 9 لـ 11 صباحا.

الثلاثاء 21 مايو: امتحان الجبر والإحصاء من 9:11 صباحا.

كما يؤدي الطلاب في نفس اليوم امتحان التربية الفنية من 11:30 صباحا لـ 1.30 مساء.

الأربعاء: يؤدي الطلاب امتحان الهندسة من 9 لـ 11 مساء.

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الجيزة

السبت 18 مايو: امتحان اللغة العربية والخط العربي من 9 لـ11 صباحا

الأحد 19 مايو: يبدأ امتحان الجبر والإحصاء من 9 لـ11 صباحا، والكمبيوتر من 11.30 لـ12.30.

الإثنين 20 مايو: الهندسة من 9 لـ11 صباحا.

الثلاثاء 21 مايو: يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية من 9 لـ11 صباحا، والتربية الدينية من 11.30 لـ1 مساء.

الأربعاء 22 مايو: يؤدي الطلاب امتحان العلوم من 9 لـ11 صباحا، والتربية الفنية من 11.30 لـ1.30.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية من 9 لـ11 صباحا.

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