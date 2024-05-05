الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

6 ملايين راكب يوميًا عقب الافتتاح.. انتهاء الأعمال فى 5 محطـات مترو (صور)

مترو الانفاق
مترو الانفاق

ذكر مصدر مسئول في وزارة النقل أنه تم الانتهاء من الأعمال في 5 محطات، منها 3 محطات نفقية وهي وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ومحطتان علويتان وهما محطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن محطة جامعة القاهرة هي محطة تبادلية بين الخطين الثاني والثالث.

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وانتهت الأعمال التي تشمل الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات. 

وأضاف المصدر أن الأعمال التي انتهت تشمل الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير والأعمال الكهروميكانيكية، والوحدات المتحركة، وتركيب ماكينات التذاكر، استعدادًا للافتتاح. 

وأوضح المصدر أنه عقب افتتاح تلك المحطات من المتوقع أن يزيد عدد ركاب المترو 3 ملايين راكب ليصبح إجمالي مستخدمي المترو 6 ملايين راكب يوميًا، وذلك عقب افتتاح الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو "3C"، والذي يتم تشغيله حاليًا تجريبيًا بدون ركاب. 

وقال إن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو "3C" يبلغ طولها 7.1 كيلومتر ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، وتشمل 5 محطات: 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة، وهما محطتان علويتان.

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شبكة القطار الكهربائي السريع والتي ستغطي أنحاء الجمهورية

يذكر أن وزارة النقل تقوم بتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع والتي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبوسمبل والبحر الأحمر وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي - مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير

بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر - السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة، كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئي، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

الحط الثالث
الحط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث 13
الخط الثالث 13
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث

الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
الخط الثالث
وزارة النقل عدد 5 محطـات محطة جامعة القاهرة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو الأعمال الإنشائية والتشطيبات عدد ركاب المترو مستخدمى المترو 6 مليون راكب يوميا

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