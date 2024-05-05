الأحد 05 مايو 2024
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توك شو

استشارى تشخيص المخ توضح أهمية اختبارات النوم المنزلية

اختبارات النوم المنزلية
اختبارات النوم المنزلية

أكدت الدكتورة سالمة مرزوق، استشاري تشخيص المخ والأعصاب واضطرابات النوم بقصر العيني، أهمية النوم الجيد لصحة الإنسان، موضحة أنه حتى يصل الإنسان للنوم الجيد يجب أن يتنفس جيدًا، والتأكد من أن الدخول في دورات النوم يتم بالنجاح الكامل.

اختبارات النوم المنزلية تمثل فحصًا بسيطًا

وقالت "مرزوق"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن اختبارات النوم المنزلية تمثل فحصا بسيطا، وهو رسم مخ بسيط، موضحة أنه عبارة عن أسلاك توضع خارجيًا على الجمجمة من أعلى، ويزيد عليها قياس النبض والتنفس أثناء النوم.

وأضافت استشاري تشخيص المخ والأعصاب أن فحص اختبارات النوم في الطبيعي تم في المراكز المتخصصة لفحوص النوم، ولكن مع ظهور الأشخاص الذين لم تكن لديهم مخاوف ورفض بعضهم النوم في الأماكن غير المعتادين عليها ظهرت اختبارات النوم المنزلية.

ولفتت استشاري تشخيص المخ إلى أن الطب الحديث وفر رسم مخ متنقلا لمساعدة هؤلاء الأشخاص، بهدف متابعة صحتهم أثناء النوم.

الدكتورة سالمة مرزوق استشاري تشخيص المخ أهمية اختبارات النوم المنزلية اختبارات النوم اختبارات النوم المنزلية

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