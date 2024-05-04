السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

التصعيد مستمر.. حزب الله اللبنانى يستهدف أجهزة تجسسية إسرائيلية

حزب الله
حزب الله

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن حزب الله يستهدف الأجهزة التجسسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع رويسات العلم ونقطة السروات، في مقابل غارات جوية إسرائيلية استهدفت بنت جبيل وبلدة عيترون.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله يركز خلال الأيام القليلة الماضية على استهداف الأجهزة التجسسية وفقًا لتعبير الحزب حول هذا الأمر، لافتًا إلى أن هذه الأجهزة يمكن من خلالها رصد تحركات عناصر الحزب في الجنوب اللبناني.

طائرات الاحتلال تشن غارات جوية على بلدة بنت جبيل

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت إلى أن حزب الله حرص على مدار الأيام القليلة الماضية على استهداف هذه الأجهزة عبر عمليات متعددة، ويأتي ذلك ردًا على غارات جوية إسرائيلية ينفذها جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني، خاصة المنازل، حيث شهدنا أمس استهدافًا لمنزل في بنت جبيل.

وتابع: "منذ قليل شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على بلدة بنت جبيل، كما شن جيش الاحتلال غارة جوية على بلدة دير حرفا في الجنوب اللبناني".

أجهزة تجسسية إسرائيلية حزب الله اللبناني حزب الله أجهزة تجسسية التصعيد مستمر أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت

مواد متعلقة

استشهاد طفلين إثر قصف مسيرة إسرائيلية حى الصبرة فى غزة

طالب بـ"أسيوط الجديدة" يكشف تفاصيل فوزهم بمركز أول جامعات تخصص "Web Programming"

34654 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة منذ 7 أكتوبر

رحلة ورق البردي.. من ضفاف النيل إلى سجلات التاريخ

احتفالًا بمئويته.. حكاية أول نادٍ للسيارات فى مصر (فيديو)

تاج الدين: مصر فى الطريق للقضاء على مسببات الإصابة بسرطان الكبد

مدفعية الاحتلال تستهدف بلدتى الناقورة وعلما الشعب جنوبى لبنان

الاحتلال يحاصر الصحفيين فى دير الغصون بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

عاجل| هل يزامل الننى مجددًا؟.. "تليجراف" تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل صلاح

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

من القدس إلى العالم.. نور الأمل يُضاء من كنيسة القيامة (بث مباشر)

مصدر رفيع المستوى: الوفد الأمنى المصرى يصل لصيغة توافقية حول كثير من نقاط الخلاف فى "صفقة الهدنة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟