رحلة ورق البردي.. من ضفاف النيل إلى سجلات التاريخ

عرض ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "حكايات عن ورق البردي.. من الزراعة للحصاد وحتى التصنيع".

واستعرض التقرير، حكايات عن ورق البردي عن المصريين القدماء، ويعد نبات البردي نبات مقدس مرتبط بالعلم والمعرفة وتدوين لحظات حياتهم وتفاصيل أخرى عن زراعة هذا النبات.

وتعتبر زراعة البردي في مصر بقرية قراموص بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، محمية زراعية في العالم، ليتم الكشف عن مراحل زراعة البردي بداية من الشتلة وحتى الإنبات وصولًا للصورة النهائية المعروف عن نبات البردي.

تفاصيل زراعة البردي في قرية قراموص

وكشف أحد المزارعين، تفاصيل زراعة البردي في قرية قراموص، موضحًا أنها القرية الوحيدة على مستوى العالم التي تزرع نبات البردي، ويتم نقل شتلة البردي من نبات أخرى وبعدها ينتظر الفلاح ستة أشهر للحصول على إنتاج من هذا النبات.

وأكد أن صناعة البردي لها أهمية عظيمة على مستوى العالم، والجميع يسأل عن ورقة البردي لما لها من أهمية، وخاصة أنه أول روق تم تصنيعه في التاريخ، وهو نبات مائي يحتاج مياه غزيرة، ويبدأ التصنيع بأخذ النبات من الأرض وتقطيعه مقاسات بحسب الطلبات.