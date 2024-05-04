السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدفعية الاحتلال تستهدف بلدتى الناقورة وعلما الشعب جنوبى لبنان

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدتيِّ الناقورة وعلما الشعب جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل قبل قليل.

استهداف موقع عسكري لجيش الاحتلال 

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن استهداف موقع عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة الضهيرة بجنوب لبنان.

وجاء في بيان حزب الله: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا جنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعية".

مدفعية الاحتلال الناقورة علما الشعب جنوبي لبنان لبنان الاحتلال

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