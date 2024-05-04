مدفعية الاحتلال تستهدف بلدتى الناقورة وعلما الشعب جنوبى لبنان

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدتيِّ الناقورة وعلما الشعب جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل قبل قليل.

استهداف موقع عسكري لجيش الاحتلال

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن استهداف موقع عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة الضهيرة بجنوب لبنان.

وجاء في بيان حزب الله: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا جنود العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعية".