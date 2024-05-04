"القاهرة الإخبارية": إطلاق نار كثيف فى المنزل المدمر من قبل الاحتلال بطولكرم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بسماع أصوات إطلاق نار كثيف في المنزل الذي دمره الاحتلال في دير الغصون شمال طولكرم.

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين

وكان إعلام فلسطيني أعلن عن استشهاد 3 وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلًا شمال قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلًا في حي الجنينة شرق رفح؛ ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال.

وتُواصل قوات الاحتلال عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 34.622 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 77.867 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.