الاحتلال يقصف أهدافًا لحزب الله فى 4 مناطق جنوبى لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن طائراته قصفت أهدافا لحزب الله في 4 مناطق جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال أنه أجرى مناورات "مفاجئة" لمحاكاة هجوم على حدوده الشمالية من حزب الله.

ونقل تقرير لـ" تايمز أوف إسرائيل" بيانًا عن جيش الاحتلال، أكد أن فوج المدفعية 282 التابع للجيش الإسرائيلي أجرى تدريبا مفاجئا هذا الأسبوع لمحاكاة الحرب مع حزب الله.

الانتشار السريع لمدافع الهاوتزر

وأوضح البيان أن المناورة تضمنت "الانتشار السريع لمدافع الهاوتزر" بهدف محاكاة "سيناريوهات قتالية مختلفة على الحدود مع لبنان".

وأضاف أن “الفوج 282 انتشر على الحدود الشمالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأطلق آلاف القذائف على أهداف حزب الله وسط القتال المستمر”.