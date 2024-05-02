الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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لابيد: محاولات سموتريتش وبن غفير للسيطرة على الجيش الإسرائيلى لن تنجح

لابيد
لابيد

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن تعيين الضباط في الجيش الإسرائيلي دور وواجب رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف جالانت؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن محاولة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الاستيلاء على الجيش الإسرائيلي لن تنجح.

تعيينات غير شرعية

وقبل قليل، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن تعيينات جنرات جيش الدفاع الإسرائيلي غير شرعية ولا يمكن أن تتم من قبل رئيس الأركان هرتسي هاليفي، موضحًا أنه حان الوقت كي يتولى نتنياهو زمام الأمور ويضع وزير الدفاع ورئيس الأركان في مكانهما.

تغييرات جذرية في جيش الاحتلال

وأفادت مراسلة قناة قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتعيين شلومي بندار رئيسًا لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه تم تعيين الجنرال آفي بلوط السكرتير العسكري السابق لنتنياهو قائدا للقيادة الوسطى بالضفة الغربية.

 

القاهرة الإخبارية المعارضة الإسرائيلية تعيين الضباط سموتريتش بن غفير الاستيلاء

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