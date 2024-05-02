الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية| الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبها به هاجم موكب "نتنياهو"

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن اعتقالها رجل للاشتباه بمحاولته مهاجمة موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

الفكر الصهيوني يرفض أي محاولات لإقامة الدولة الفلسطينية

في وقت سابق، قال حسين الديك الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنه خلال الجولات السابقة من المفاوضات قدمت حركة حماس مرونة كبيرة وقدمت بعض التنازلات، ولكن هناك أسباب شخصية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأسباب شخصية لدى وزراء حكومته تتعلق بمستقبلهم بالسياسي وبالانتخابات المقبلة وتتعلق بالفكر الصهيوني الذي يرفض كل محاولات إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف “الديك” اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج “منتصف النهار”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه علينا ألا نلوم الضحية، فالشعب الفلسطيني يعاني من هذا الاحتلال منذ 75 عام احتلت أرضه ودنست مقدساته.

القاهرة الإخبارية نتنياهو تل أبيب مهاجمة اعتقال الشرطة الإسرائيلية

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