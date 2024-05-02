الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تقارير عبرية: تفريق مظاهرة ليهود الحريديم خلال احتجاجهم ضد قانون التجنيد

جانب من مظاهرة ليهود
جانب من مظاهرة ليهود الحريديم

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية قامت بتفريق مظاهرة ليهود الحريديم بالقوة خلال احتجاجهم ضد قانون التجنيد عند الطريق رقم 4 قرب تل أبيب؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأثارت مسودة قانون بادر بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لتخليص شبان اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد الإجباري، ردود فعل غاضبة في إسرائيل وتوجهت أصابع الاتهام إليه بعدم اكتراثه بأن تحترق الدولة، من أجل إرضاء الأحزاب الحريدية المُشاركة في ائتلافه الحاكم.

وطرح “نتنياهو” المسودة، لتشكل بديلًا لـ"قانون التجنيد" الذي تطرحه وزارة الدفاع، للمساواة في تحمل أعباء التجنيد، مع تجاوز الحرب على قطاع غزة يومها الـ170، واستمرار سقوط القتلى والجرحى في صفوف الجيش، وسط تصاعد المواجهة كذلك على الجبهة الشمالية مع حزب الله وتصاعد التوتر وعمليات المقاومة في الضفة الغربية.

القاهرة الإخبارية يهود الحريديم مظاهرة قانون التجنيد تل أبيب

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