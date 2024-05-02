من يتولى سلطة إدارة غزة حال إتمام صفقة الهدنة؟.. رمزي عودة يُجيب

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة أبحاث معهد فلسطين، إن الموقف الفلسطيني واضح بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الأقرب لتولي إدارة قطاع غزة حال إتمام صفقة الهدنة، مؤكدا أن الجميع يدرك أن حماس ليست مطروحة.

وأضاف عودة خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اليوم طرحت تساؤلات حول بقاء قيادات حماس في القطاع.

وتابع: أن بعض التسريبات أكدت أن هناك 180 قياديا بحركة حماس سيغادرون إلى خارج فلسطين وربما إلى مصر، قطر، الجزائر، اليمن، وطرحت عددة الدول لكن هناك مفاضلات عليها، وهناك أيضًا ضمانات بالإفراج عن أموال حماس، مشيرًا إلى أن هناك قضايا كثيرة تتحدث لا أستطيع أن أتحدث عنها كلها لكن بالمحصلة النهائية يجب على حماس أن تكون أمام مسئولياتها اليوم قبل أي يوم.

وأوضح، أن كل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يريد هدنة، حتى لو أننا ندرك أن إسرائيل ليست جادة، مؤكدًا أن الموقف المصر كان حازمًا في جميع مراحل الأزمة.