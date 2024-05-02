الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

من يتولى سلطة إدارة غزة حال إتمام صفقة الهدنة؟.. رمزي عودة يُجيب

جريدة الدستور

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة أبحاث معهد فلسطين، إن الموقف الفلسطيني واضح بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الأقرب لتولي إدارة قطاع غزة حال إتمام صفقة الهدنة، مؤكدا أن الجميع يدرك أن حماس ليست مطروحة.

وأضاف عودة خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اليوم طرحت تساؤلات حول بقاء قيادات حماس في القطاع.

وتابع: أن بعض التسريبات أكدت أن هناك 180 قياديا بحركة حماس سيغادرون إلى خارج فلسطين وربما إلى مصر، قطر، الجزائر، اليمن، وطرحت عددة الدول لكن هناك مفاضلات عليها، وهناك أيضًا ضمانات بالإفراج عن أموال حماس، مشيرًا إلى أن هناك قضايا كثيرة تتحدث لا أستطيع أن أتحدث عنها كلها لكن بالمحصلة النهائية يجب على حماس أن تكون أمام مسئولياتها اليوم قبل أي يوم.

وأوضح، أن كل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يريد هدنة، حتى لو أننا ندرك أن إسرائيل ليست جادة، مؤكدًا أن الموقف المصر كان حازمًا في جميع مراحل الأزمة.

القاهرة الإخبارية منتصف النهار منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الوطنية حماس إسرائيل الرياض ورقة سداسية

مواد متعلقة

الوفد الأمنى المصرى يُكثف اتصالاته مع قادة حماس والإسرائيليين للوصول إلى توافق

بلينكن: المقترح الحالى يشير لأن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات بشأن صفقة التبادل

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يفرج عن 64 معتقلًا فلسطينيًا

القاهرة الإخبارية: غضب عارم فى الشارع الإسرائيلى ينفجر بوجه "نتنياهو"

اقتحامات عشوائية لجيش الاحتلال.. "القاهرة الإخبارية" ترصد أوضاع الضفة الغربية

"الدفاع الروسية" تعلن السيطرة على بيرديتشى فى شرق أوكرانيا

ملك الأردن: لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية

زيادة دعم صندوق إعانات الطوارئ للعمال إلى 13 مليار جنيه

الأكثر قراءة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

اتصال هاتفى بين رئيس المخابرات العامة وإسماعيل هنية حول مقترح التهدئة فى غزة

تعزيز الهضم وتقوية العظام.. فوائد الكرفس وتأثيره على الجهاز المناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

صور

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا