القاهرة الإخبارية: غضب عارم فى الشارع الإسرائيلى ينفجر بوجه "نتنياهو"

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن مظاهرات عوائل المحتجزين الإسرائيليين أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية، والمطالبة بإبرام صفقة تبادل، أخذت منحى آخر، خاصة في تحويلها إلى حركة احتجاجات شبه يومية، حيث كان هذا المشهد معتادًا يوم السبت، لكن اليوم قامت عائلات المتحجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بالتظاهر، وأغلقت حركة مرور المركبات والمواطنين، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.

وأضافت أبو شمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التظاهرة تأتي تزامنًا مع إعلان الحكومة الإسرائيلية نيتها عقد اجتماع لكابينيت الحرب، واجتماع آخر مساء اليوم للكابينيت الموسع المعني بإدارة الشئون السياسية والأمنية؛ للتباحث على رد حركة حماس، وعلى الرد على المقترح المصري، ليكون هناك مقترح أو رد إسرائيلي رسمي على هذا المقترح، وللتباحث فيما يتعلق في الهجوم البرب العسكري في رفح.

وأوضحت، أن هذه المظاهرة ليست في العبثية، خاصة أنها تأتي بعد يوم من المؤتمرات واللقاءات المختلفة التي قام فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع الرئيس الإسرائيلي ومع زعيم المعارضة ووزير الدفاع، كان الشارع الإسرائيلي يعول كثيرًا على هذه الزيارة، خاصة أن بعض العائلات التقت بلينكين وشدد على أهمية الإعلان عن الإفراج عن المتحجزين.