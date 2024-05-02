الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

زيادة دعم صندوق إعانات الطوارئ للعمال إلى 13 مليار جنيه

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يصل الآن لما يقرب من 8 مليارات جنيه، ويدر عوائد والمبالغ التي تصرف منه هي العوائد، معلنًا زيادة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بـ 5 مليارات جنيه.

وأضاف "مدبولي"، اليوم الخميس، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال من مجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان، وتنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال سمحنا له الآن بالوضع في البنوك التجارية كي يدر عوائد.

وأشار إلى أن هذا الصندوق منذ أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وقت الأزمات وتحديدا وقت جائحة كورنا بالصرف منه، قمنا بصرف مبالغ من الصندوق على العمالة غير المنتظمة.

أثناء مشاكل السياحة كان الصندوق هو الداعم الأساسي للفنادق والمنشآت

وأوضح، رئيس الوزراء أنه أثناء مشاكل السياحة كان الصندوق هو الداعم الأساسي للفنادق والمنشآت السياحية وقت الأزمات، وآخرهم المجموعة التي عرضها وزير العمل بسبب أحداث غزة وتأثيرها على بعض المنشآت السياحية في جنوب سيناء فكان الصندوق هو الذي يصرف المبالغ.

احتفالية عيد العمال

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العمال، في عيدهم من مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان.

ويحضر الاحتفال أيضًا، عددًا من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلين عن العمال في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.

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