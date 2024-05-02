القاهرة الإخبارية: الاحتلال يفرج عن 64 معتقلًا فلسطينيًا

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن عددا من الأسرى الفلسطينيين الذين كان اعتقلهم الاحتلال وصلوا إلى قطاع غزة، بعد اعتقال خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة وتم الإفراج عنهم، مؤكدًا أنه أفرج عن نحو 64 معتقلا منهم من جاء إلى هذا المستشفى مصابًا برضوض وكسور جراء عملية التعذيب الوحشي الذي مارسه الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وأضاف جبر، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه المناطق المختلفة في قطاع غزة، وهذه الكثافة النارية من المدفعية الإسرائيلية التي تتركز في المناطق الشرقية لمدينة رفح، بالإضافة إلى القصف المدفعي المتواصل بحق المحافظة الوسطى وتحديدًا الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات ومنطقة الزهراء والمغراقة والمنطقة الشرقية لمخيم البريج جميعها في المحافظة الوسطى تتعرض إلى قصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية.

وأوضح أن المدفعية الإسرائيلية قامت أيضًا بقصف منطقة حي الزيتون إلى الشرق من مدينة غزة وتم تساقط هذه القذائف بشكل مباشر باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية على الشمال غارات مكثفة في محيط المستشفى الرندونيسي في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، فيما أيضًا شنت هذه الطائرات غارة أخرى باتجاه بلدة بيت حانون في أقصى شمال قطع غزة.