الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وزير العمل: مستمرون فى تنفيذ توجيهات الرئيس للارتقاء بقيم العمل

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن الوزارة مستمرة في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بقيم العمل في المجتمع والإعلاء من قداسته وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي وبناء بيئة عمل لائقة تعتمد على ثقافة توازن الحقوق والواجبات يشارك فيه طرف العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال لتكون أرضًا خصبة للاستثمار وزيادة الإنتاج في الجمهورية الجديدة.

وأضاف شحاتة، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال من مجمع هاير الصناعي بالعاشر من رمضان، وتنقلها قناة "إكسترا نيوز": "وزارة العمل ترجمت تلك التوجيهات على أرض الواقع خلال العام الماضي بمجموعة إجراءات، ففي مجال تطوير التشريعات العمالية، عقدنا اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لبحث ملفات مشتركة عديدة ومنها مشروع قانون العمل للوصول إلى قانون جديد متوازن يحقق المزيد من الآمال الوظيفية للعامل ويشجع على الاستثمار".

وتابع: "وفي مجال خفض معدلات البطالة كان للوزارة دور هام في هذا الإنجاز الكبير مع جهات الدولة كافة من خلال إقامة العديد من ملتقيات التوظيف في المحافظات كافة والتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من فرص العمل وكذلك توفير فرص عمل عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في الخارج ما يساعد على تنفيذ معدلات التشغيل".

احتفالية عيد العمال

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العمال في عيدهم من مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان.

ويحضر الاحتفال أيضًا، عدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلين عن العمال في كافة القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.

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